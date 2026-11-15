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Hace tan solo un año, Jude Bellingham se enfrentaba a una tormenta de críticas en Inglaterra, que llegaron incluso a pedir su exclusión de los planes de la selección para el Mundial 2026. Y mientras algunos cuestionaban su estatus dentro del once de los Tres Leones y crecían las voces que reclamaban dejarlo fuera de la lista, la estrella inglesa se preparaba para escribir un nuevo capítulo en su carrera, titulado el regreso con fuerza y la reafirmación personal.

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Hoy, la imagen ha cambiado por completo. Bellingham ya no es aquel jugador rodeado de interrogantes, sino que se ha convertido en una de las piezas clave del juego del Real Madrid y de la selección de Inglaterra, después de recuperar su brillo goleador y su influencia dentro del campo, ofreciendo actuaciones que han vuelto a recordar su mejor versión. Seis goles y ocho asistencias entre el club y la selección fueron suficientes para resumir una parte de esta transformación, que no se ha detenido en las cifras, sino que se ha extendido a su rol táctico y a su posición dentro de ambos equipos.

Puede parecer extraño ahora recordar que el futuro de Bellingham con la selección de Inglaterra fue objeto de un intenso debate hace apenas unos meses. En el periodo previo a uno de los partidos de la selección en el estadio de Wembley, se generó una polémica en torno a si merecía ser titular bajo el mando de Thomas Tuchel, en un ambiente que no estuvo exento de tensión, hasta el punto de que el recibimiento al astro inglés estuvo marcado por una calurosa ovación mezclada con algunos abucheos dispersos.

Aquel episodio no fue un simple momento pasajero, sino que reflejó la magnitud del cambio que se había producido en la imagen del jugador para un sector de la afición y de la prensa inglesa. Tras una temporada difícil con el Real Madrid, las acciones de Bellingham cayeron, mientras que la selección de Inglaterra ofreció buenos resultados en su ausencia durante la fase de clasificación para la Copa del Mundo.

Con la llegada de Thomas Tuchel al banquillo de la selección, aumentaron las especulaciones sobre la naturaleza de su relación con el astro madridista. Surgieron indicios de que existían diferencias de criterio entre ambas partes, y el asunto se fue convirtiendo gradualmente en una cuestión de opinión pública, que trascendió los límites de las decisiones técnicas hasta llegar a cuestionar el grado de influencia del jugador en el grupo.

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Las críticas alcanzaron su punto álgido cuando el diario británico Daily Mail publicó un titular polémico en noviembre de 2025: «Dejad a Jude en casa», en alusión a la necesidad de excluirlo de la lista de Inglaterra para la Copa del Mundo, según informó el diario español «As».

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El diario fue aún más lejos, al considerar que las actitudes de Bellingham y sus cambios de humor podían amenazar las aspiraciones de la selección en el torneo, pese a reconocer su enorme talento. También señaló que Tuchel sitúa la armonía del grupo entre sus máximas prioridades, lo que hizo que la presencia del jugador fuera objeto de debate.

Pero lo que ocurrió después fue completamente distinto a aquellas previsiones.

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Bellingham responde de la mejor manera

En lugar de rendirse ante la presión o entrar en batallas verbales con sus críticos, Bellingham optó por responder dentro del campo. Recuperó la confianza en sí mismo y empezó gradualmente a recuperar su influencia con el Real Madrid, antes de trasladar ese mismo nivel a la selección inglesa.

No fueron pocos quienes lo defendieron, ya que varios analistas ingleses rechazaron la idea de restarle valor, al considerar que las críticas habían traspasado los límites de la valoración técnica para intentar poner en duda su personalidad.

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Ian Wright fue una de las voces más destacadas que lo defendió, al afirmar que algunos no aceptan la realidad de su incapacidad para influir negativamente en la trayectoria del jugador, del modo en que ocurrió con otras estrellas antes que él.

Con el regreso de los goles y las contribuciones decisivas, cambió el tono del discurso sobre Bellingham. Tras un periodo de cinco meses sin ser convocado a la selección, entre junio y noviembre de 2025, debido a las lesiones y a consideraciones técnicas, volvió a convertirse en uno de los elementos más destacados en los que se apoya la selección de Inglaterra.

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Es más, el discurso sobre la selección ya no se limitaba a Harry Kane como la primera estrella, sino que Bellingham se convirtió en un socio fundamental para él al frente de las aspiraciones ofensivas.

Y la Copa del Mundo 2026 fue la etapa más destacada en esta transformación, después de que el jugador del Real Madrid llegara a Estados Unidos, México y Canadá en un estado técnico y físico excepcional, y ofreciera actuaciones que lo convirtieron en una de las estrellas más importantes del torneo, tras estar cerca de conducir a los Tres Leones hacia la gloria, pese a que su participación en el Mundial no estaba garantizada hace apenas unos meses.

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Reconocimiento al valor del astro madridista

El reconocimiento al regreso de Bellingham no se detuvo en los elogios mediáticos, sino que se extendió a los premios individuales. Antes del enfrentamiento ante España en el estadio de Wembley el pasado septiembre, la Federación Inglesa anunció que había ganado el premio al mejor jugador de Inglaterra de la temporada 2025-2026, por segunda vez consecutiva.

Este homenaje vino a confirmar la magnitud de la influencia que el jugador recuperó su capacidad de ofrecer, después de pasar de ser un nombre rodeado de interrogantes a una de las columnas principales del proyecto de la selección.

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Bellingham también aprovechó el último parón internacional para confirmar que merecía el premio, tras ofrecer una actuación notable y marcar un gol histórico, lo que le valió el elogio de Roy Keane, conocido por su rigor a la hora de valorar a los jugadores.

La exleyenda del Manchester United dijo a través de la cadena ITV: «Puede llegar a ser uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos».

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Aquel fue un nuevo testimonio de que el número 10 logró superar uno de sus periodos más difíciles, y de que las críticas que lo persiguieron no le impidieron recuperar su posición.

De Inglaterra a Madrid, y viceversa

La transformación no se limitó a la selección inglesa, pues la misma imagen apareció dentro del Real Madrid, después de que Bellingham recuperara su papel influyente tras una temporada en la que vivió un retroceso en su estabilidad técnica, como consecuencia de los cambios repetidos en su posición y en sus responsabilidades dentro del campo.

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Antes, el jugador se movía entre más de un espacio, y a veces se alejaba de las zonas que le permitían aprovechar al máximo sus capacidades ofensivas. Ahora, sin embargo, está más presente en el último tercio, conservando su capacidad para contribuir en la construcción, la presión y la recuperación del balón.

Su peligro reside en combinar la fuerza física, la inteligencia táctica y la capacidad de llegar con retraso al área. No necesita permanecer cerca de la portería todo el tiempo para suponer una amenaza, sino que sabe elegir el momento adecuado para lanzarse desde atrás y sorprender a los defensas. También ha recuperado su precisión frente a la portería y se ha vuelto más ágil en el regate, con una clara capacidad para crear ocasiones a sus compañeros.

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Las cifras revelan la magnitud de la evolución que ha experimentado su nivel. Tras terminar la temporada 2025-2026 con ocho goles y seis asistencias, cuenta ya con cinco goles y cuatro asistencias en la temporada actual, según las estadísticas recogidas en el informe.

De este modo, su promedio de contribución goleadora pasó de un gol cada 209 minutos a un gol cada 145 minutos, acercándose gradualmente a las cifras excepcionales que logró durante su primera temporada con el Real Madrid, cuando marcó 23 goles y dio 13 asistencias, con un promedio de contribución goleadora cada 101 minutos.

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Mourinho redescubre a Bellingham

El entrenador portugués José Mourinho tuvo un papel importante en la reubicación de Bellingham, tras considerar que lo mejor que posee el jugador debía mostrarse cerca de la portería rival.

Xabi Alonso ya había elogiado la variedad de sus capacidades, afirmando que es un jugador completo capaz de ocupar diferentes posiciones, y Álvaro Arbeloa lo trató de manera similar, aprovechando su flexibilidad táctica y su capacidad para moverse por más de un espacio, incluido el costado izquierdo.

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Pero Mourinho optó por devolverlo a un rol más cercano a la portería, en un intento por recuperar la imagen que mostró durante su primera temporada con el equipo, aunque las circunstancias actuales son distintas ante la presencia de Kylian Mbappé dentro del engranaje ofensivo.

El técnico portugués dijo al inicio de la temporada: «Un jugador de esta calidad debe estar cerca de la portería. Para mí, esto es algo evidente».

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También lo describió como un jugador único y sumamente importante, señalando que posee un conjunto excepcional de capacidades físicas, mentales y tácticas, además de habilidades para recuperar el balón, marcar y destacar en el juego aéreo.

Y aquí reside la idea fundamental en la transformación de Bellingham: no se trata simplemente de devolverlo a su posición anterior, sino de concederle un mayor espacio para aprovechar su talento ofensivo, sin renunciar a sus obligaciones defensivas.

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Se ha convertido en el organizador del juego del Real Madrid, o en el mediapunta en el sentido tradicional, pero desempeña este rol con capacidades que superan los límites de su posición.

Cifras que confirman que está presente en todas partes

Las estadísticas de Bellingham reflejan la magnitud de su influencia múltiple dentro del Real Madrid, ya que ocupa el tercer lugar entre los jugadores del equipo en el total de contribuciones goleadoras, con 11 contribuciones que incluyen goles y asistencias.

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También encabeza la lista de los jugadores con más éxito en los duelos, tras ganar 120 duelos, superando a Diomande, que registró 96.

Es segundo en creación de ocasiones, con 27 ocasiones, por detrás de Arda Güler, que lidera la lista con 47, y encabeza a los jugadores del equipo en remates de cabeza a puerta, con cinco intentos.

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Su influencia no se detiene en los aspectos ofensivos, ya que ocupa el segundo lugar en recuperaciones de balón dentro del último tercio ofensivo, con 10 recuperaciones, por detrás de Vinicius Junior, con 11.

En cuanto al total de recuperaciones de balón, llegó a 69, y solo lo supera Thibaut Courtois, con 100.

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Así, Bellingham ha pasado a estar presente en los más variados detalles del juego, desde la creación de ocasiones y el gol hasta los duelos, la presión y la recuperación del balón. Y después de que hace un año su nombre fuera materia de polémica y de dudas, hoy se ha convertido en uno de los elementos de los que al Real Madrid y a la selección de Inglaterra les resulta difícil prescindir.

Es una transformación que trasciende la mera recuperación del nivel, y confirma que Jude Bellingham no perdió su brillo, sino que necesitaba las circunstancias adecuadas y el rol que le permitiera mostrar todas sus capacidades.