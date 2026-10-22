El Bayern Múnich recibió un duro golpe con la lesión de su extremo colombiano, Luis Díaz, que sufrió una leve rotura de fibras en el músculo isquiotibial del muslo izquierdo, durante el duelo ante el Arsenal en la Liga de Campeones de Europa, disputado ayer miércoles en el estadio Allianz Arena de Múnich.

El club bávaro confirmó la lesión de Díaz, mientras que el diario alemán "Bild" informó de que los resultados de la resonancia magnética mostraron que la lesión es más grave de lo previsto inicialmente, y que el jugador estará de baja al menos un mes.

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Según "Bild", el periodo de ausencia del internacional colombiano podría oscilar entre un mes y seis semanas, en función de la evolución del proceso de recuperación.

Se espera que Díaz se pierda los partidos del Bayern ante el Friburgo, el Magdeburgo, el Borussia Dortmund, el Atlético de Madrid y el Mainz, además de los dos encuentros de la selección de Colombia durante el parón internacional del próximo mes de noviembre. También existen dudas sobre su presencia en los duelos ante el Colonia, el Lille y el Hamburgo, tras la finalización del parón.

Díaz había participado como suplente ante el Arsenal, pero se vio obligado a abandonar el campo en los últimos minutos del partido, que terminó con empate (2-2). El jugador ya arrastraba problemas musculares antes del encuentro, lo que llevó al entrenador Vincent Kompany a no incluirlo en el once titular.

Los resultados de las pruebas médicas generaron preocupación sobre la duración de la ausencia del jugador, después de que las estimaciones iniciales fueran más optimistas respecto a la gravedad de la lesión.



