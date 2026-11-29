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En una noche llena de sorpresas en Riazor, el gol del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang no fue solo un tanto que devolvió al Deportivo de La Coruña al partido ante el Barcelona. Fue un momento histórico con el que el veterano delantero inscribió su nombre en los registros de LaLiga, al firmar un nuevo récord ante su exequipo, cuya camiseta vistió en una de las etapas de su carrera.

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Aubameyang marcó el gol del empate para el Deportivo de La Coruña en el minuto 9 del partido que enfrenta a ambos equipos este domingo por la noche en Riazor, correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga.

El tanto llegó de forma brillante: el delantero gabonés recibió un preciso pase al hueco, usó su fuerza física para imponerse al defensa del Barcelona Pau Cubarsí y, con gran habilidad, picó el balón por encima del portero Joan García, que había salido a su encuentro para intentar frenarlo.

Aubameyang recuperó así el olfato goleador tras un periodo de sequía y confirmó su capacidad para marcar diferencias con la camiseta del Deportivo, después de haber marcado en las cinco primeras jornadas de la temporada, ante el Elche, el Málaga, el Valencia, el Villarreal y el Getafe, además de dar dos asistencias en ese periodo.

Su gol ante el Barcelona lo devolvió al primer plano goleador, pero lo especial de la ocasión no se limitó a romper su sequía, ya que el partido tenía un carácter excepcional para el delantero gabonés, que se enfrentaba por primera vez a su exequipo desde que salió del club.

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Aubameyang no ocultó su alegría por el gol, ya que lo celebró de forma llamativa con un baile rítmico ante la afición de Riazor, una escena que reflejó el entusiasmo que acompañó su regreso al gol, pese a que el rival esta vez era el Barcelona, uno de los clubes que defendió a lo largo de su carrera.

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A sus 37 años, el veterano delantero sigue demostrando que puede competir y aportar, después de acaparar los focos en un partido de gran importancia para el Deportivo y con un significado personal especial para él.

Aubameyang bate un récord ante el Barcelona

La importancia del gol de Aubameyang no se limitó a devolver el empate al marcador, sino que le otorgó un lugar especial en la historia de los enfrentamientos de exjugadores del Barcelona contra el club catalán en LaLiga.

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Según la cuenta «Mister Chip», especializada en estadísticas, Aubameyang, con 37 años y 164 días, se ha convertido en el jugador de mayor edad que, habiendo vestido la camiseta del Barcelona, le marca un gol al club en LaLiga.

El delantero gabonés superó al chileno Alexis Sánchez, que marcó al Barcelona con la camiseta del Sevilla en 2025, con 36 años y 290 días, y también batió el registro de Julio Salinas, que perforó la portería del conjunto catalán con el Alavés en 1999, con 36 años y 253 días.

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Quini ocupa el cuarto puesto de la lista, tras marcarle al Barcelona con la camiseta del Sporting en 1986, cuando tenía 36 años y 182 días.

El Barcelona busca aprovechar el tropiezo del Real Madrid

Por su parte, el Barcelona afrontó el partido con la ambición de sumar los tres puntos para reforzar su liderato en la clasificación de LaLiga, aprovechando el tropiezo de su eterno rival, el Real Madrid, que perdió 2-1 ante el Deportivo Alavés.

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La derrota del conjunto blanco suponía una oportunidad de oro para el equipo de Hansi Flick de ampliar la ventaja sobre su perseguidor más cercano, siempre que se llevara los tres puntos de Riazor, estadio que el conjunto catalán no visitaba desde hacía ocho años.

El partido tenía una importancia añadida para la afición del Barcelona, ya que coincidía con el 127.º aniversario de la fundación del club, el 29 de noviembre, lo que convertía la velada en una ocasión de dimensión histórica y sentimental para sus seguidores, aunque Aubameyang le robó buena parte del protagonismo con su gol récord ante su exequipo.