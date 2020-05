"Arturo Vidal sería un refuerzo estrella en Inter"

Rubén Sosa, otrora ariete del cuadro lombardo, opinó sobre la posible llegada del chileno a la escuadra de Conte. También habló sobre Alexis Sánchez.

Hace unos días Arturo Vidal silenció los rumores sobre su posible adiós del 'Can Barça'. "Estoy muy feliz y cómodo en , claro que quiero seguir. Ahora estoy más preparado que nunca. Soy feliz, hay un buen grupo y tengo grandes amigos en el vestuario", aseguró en un directo en Instagram Live.

Ajeno a lo que le depara el futuro, el volante chileno agregó: "Me siento muy bien físicamente, mejor que nunca. En toda mi carrera nunca tuve tanto tiempo para prepararme. Hicimos un plan al máximo para alargar mi carrera lo máximo que se pueda. Me siento preparado para lo que viene, tanto la Champions como ".

Sin embargo, la postura del ex Bayern Munich contrasta con las informaciones de mercado que llegan desde , en las que lo señalan como moneda de cambio en la "Operación Lautaro", que contempla la salida del ex Racing del .

Y respecto al posible arribo del nacido en San Joaquín a la escuadra de Antonio Conte, salió al ruedo el uruguayo, y ex lombardo entre 1992 y 1994, Rubén Sosa. En diálogo con La Cuarta, el retirado futbolista comentó que "sería muy bueno para Inter si llega Vidal, es un refuerzo estrella. Es una institución que le haría muy bien al volante chileno".

"No creo que el pasado de Arturo en sea un factor negativo. El fútbol es así, uno tiene que jugar donde lo quieran. Yo nunca pensé jugar en Inter cuando estaba en la , pero se dio y pasé años maravillosos", añadió en la misma línea.

Finalmente, el ex atacante interista se refirió al presente de Alexis Sánchez y apuntó a su recuperación. "A Alexis no se le dio su momento. Le falta jugar más partidos, jugar 90 minutos. No puede jugar tan poco. Necesita tiempo para volver a ser la figura que es y retomar la confianza", cerró.