Arturo Vidal le responde a Chiellini: "En todos lados hay códigos"

El capitán de la Juventus contó que el chileno tenía ciertos problemas con el alcohol, cuestión que el volante del Barcelona aclaró.

En medio de un Live en Instagram con Rodelindo Román, club del cual es propietario, Arturo Vidal se refirió a las polémicas declaraciones que lanzó su excompañero en la Giorgio Chiellini.

“El futbolista no es un diablo ni un santo. La distinción que debe hacerse es entre verdaderos y falsos. Alguien como Vidal a veces salía y bebía más de lo necesario. Todos lo saben, se podría decir que el alcohol era un poco su punto débil”, expuso el capitán y líder de la Vecchia Signora sobre el volante del en torno a su autobiografía.

Por lo mismo, el hombre de La Roja aprovechó la instancia que le otorgó las redes sociales para contestarle al emblemático del cuadro de Turín. “La gente se queda con lo peor que dijo Chiellini, y no veo bien decir esas cosas, me molestó, pero también dijo que era un campeón", comentó.

Y en la misma línea, contó que el zurdo defensor central "me llamó y me explicó. No fue una cosa que no pudiera hacer. Tenía permiso para salir. Soy un ser humano como todos. Trabajo como el que más y si los amigos quedamos para hacer un asado con permiso del club, también acudo. Si tengo que quedarme concentrado, lo hago. Pero cuando me toca divertirme, lo aprovecho, soy igual que los demás. Y cuando me he equivocado, lo he pagado y me he levantado”, indicó el formado en . Eso sí, no sin antes de lanzar: "En todos lados hay códigos".

Finalmente, se refirió a sus proyecciones en el fútbol afirmando que desea volver al Estadio Monumental. "Quiero llegar vigente a jugar a . Deseo volver a Colo Colo para ganar el torneo y (...) Sé que puedo levantar un par de copas con Colo Colo, tengo toda la ilusión que llegaré en buen momento para pelear por todo", cerró.