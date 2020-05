Arturo Vidal: “Me doy cuenta que para la gente de la U soy lo más importante”

El volante del Barcelona comentó los ataques que recibe luego de la supuesta polémica con Charles Aránguiz. También habló sobre su retorno al fútbol.

El volante chileno Arturo Vidal tuvo una distendida conversación a través de un live en Instagram con Rodelindo Román, su club de barrio. En ella, repasó el supuesto conflicto en el que se vio envuelto con Charles Aránguiz, luego de una publicación que dio paso a odiosas comparaciones entre los fanáticos.

Al respecto, el ex Bayern Munich desmintió que existan problemas con el hombre de e indicó: “Con Charles no tengo problemas, somos amigos, no hablamos mucho pero tenemos la máxima de buena onda y conexión. Quería aclararle eso a la gente. Las comparaciones no son buenas. Lo que pasó el otro día fue una tontera. Como siempre agrego cosas de la gente que me escribe, trato de meterlo en mi Instagram. Lo que subí no me di cuenta. Ya lo había subido y no lo quise sacar, ya estaba. Ha hecho una carrera espectacular. De verdad que no tengo ningún problema”, indicó.

En ese sentido, apuntó a quienes le escriben en sus redes sociales. “Es increíble que te critican, te dicen tonteras, y no saben nada. He visto mucho ahora que la mayoría dicen “perkin” y vas a verlo y digo “¿qué he hecho?", y la mayoría de los que me escriben son de la U", expuso.

Y en la misma línea, lanzó: "A la gente de la U: me pueden seguir escribiendo. Cuando me escriben me gustaría responder porque igual soy persona, tengo rabia, pero que me sigan escribiendo porque me doy cuenta que soy lo más importante que tienen, más que su familia, porque me escriben a las 5 o 7 de la mañana. Me da risa. No les voy a responder más, voy a reírme mejor de las cosas, porque para ellos es todo grave”.

Por otra parte, comentó cómo fueron sus días en confinamiento y ya piensa en lo que viene en . Esto, luego de las primeras prácticas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

“Físicamente me siento mejor que nunca, nunca tuve tanto tiempo para prepararme bien. Nunca se me dio este tiempo que se me dio ahora. Pude prepararme de la mejor forma. Estoy con el profe Juan (Gutiérrez, su PF personal) en y pudimos hacer un plan para tratar de alargar mi carrera. Ahora se medio. Me siento preparado para lo que viene. Es como que estuviera empezando el año, faltando dos meses para terminar la Champions y la Liga”, dijo.

Sobre el retorno a los entrenamientos, comentó que “al principio fue raro porque empezamos a entrenar de a cuatro jugadores. Las ganas de correr, de tocar el balón, disfrutamos como niños chicos. Ahora ya se puede jugar y hacer cosas. Hemos ido de a poco, pero con mucha felicidad”.

Finalmente, destacó a Lionel Messi, como el mejor compañero con el que compartió vestuario. “Leo (Messi) es de otro planeta. Es increíble lo que hace. Lo enfrentamos con y era increíble. Imagínate tenerlo todos los días en los entrenamientos. Por eso le doy mucho mérito a lo que hicimos con la Selección”, cerró.