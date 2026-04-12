Arteta podría ser destituido del Arsenal... y ya se busca su sustituto

Un informe español asegura que aumentan las dudas sobre el futuro de Mikel Arteta en el Arsenal, pese a que el equipo sigue en la lucha por títulos esta temporada.

La duda creció tras la sorpresiva derrota 2-1 contra Bournemouth en la jornada 32 de la Premier, que reavivó el debate sobre la capacidad del equipo para ganar títulos a pesar de las fuertes inversiones de los últimos años.

Según Mundo Deportivo, el Arsenal aún puede salvar la temporada en la Premier y en la Champions, donde venció al Sporting en la ida de cuartos.

Sin embargo, el rotativo asegura que su continuidad exige ganar al menos uno de los dos trofeos, pues la confianza interna se ha erosionado.

El posible sucesor

De no lograr ningún título, la directiva ya tendría un sustituto listo: Cesc Fàbregas, quien destaca en su actual experiencia como entrenador.

Fàbregas dirige al Como con un juego ofensivo y atractivo que lo tiene en la lucha por Europa, detalle que los responsables del Arsenal valoran de cara a un posible cambio de proyecto.

Además, su pasado de ocho temporadas como jugador ‘gunner’ agilizaría su adaptación.

Tras perder con el Bournemouth, el Arsenal lidera la Premier con 70 puntos en 32 jornadas.

El Bournemouth, por su parte, llegó a 45 puntos y subió al noveno lugar.

Con este resultado, el Bournemouth le ha dado un valioso regalo al Manchester City, segundo con 61 puntos en 30 partidos, reavivando la lucha por el título y brindándole al City una oportunidad de oro para recortar distancias con el líder.