Artan, la palabra clave: la UEFA lanza un nuevo desafío a la FIFA

La disputa existente entre la Unión Europea de Fútbol, la UEFA, y la Federación Internacional, la FIFA, ha dejado de ser un secreto para nadie, sino que se ha materializado en una realidad tangible en los últimos tiempos a través de las decisiones arbitrales.

Esta brecha quedó claramente de manifiesto cuando la UEFA, presidida por Aleksander Ceferin, procedió a designar al árbitro somalí Omar Artan para dirigir el partido de la Supercopa de Europa el pasado 12 de agosto en la ciudad de Salzburgo, entre el Paris Saint-Germain, campeón de la Liga de Campeones, y el Aston Villa, campeón de la Liga Europa, encuentro que terminó con una nueva coronación del conjunto parisino, y ello pese a la decisión previa de la FIFA de excluir al mismo árbitro de la fase final del Mundial disputado en Estados Unidos.

Y los mensajes de la UEFA y del Comité de Arbitraje presidido por Roberto Rosetti no se detuvieron en este punto, pues se decidió oficialmente enviar una invitación especial al árbitro africano para participar en el primer encuentro arbitral de esta temporada, que reúne a la élite de los colegiados del Viejo Continente antes del comienzo de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa y de las demás competiciones continentales, según el diario español Mundo Deportivo.

Está previsto que la ciudad suiza de Ginebra, sede de la UEFA, acoja los trabajos de este encuentro de evaluación en el periodo comprendido entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, para establecer las líneas generales y las directrices arbitrales de las tres competiciones europeas (la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Liga de la Conferencia).

Artan participará en las sesiones del encuentro junto a 35 árbitros de la categoría de «élite», acreditados como los mejores de Europa, además de 61 árbitros de la primera categoría, de modo que la presencia del árbitro somalí como invitado de honor constituye un paso llamativo en los pasillos del arbitraje europeo.