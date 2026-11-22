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Nic Woltemade confirma su buen momento con otro gol para la Juve. También echa una mano a un compañero.

En la victoria por 4-0 ante el FC Venecia , Nick Woltemade cedió un penalti a su compañero Randal Kolo Muani. Después, el delantero de la Juventus de Turín explicó sus motivos.

El internacional alemán entró en el descanso de la contundente victoria ante el colista de la Serie A y abrió la cuenta goleadora tras la pausa con un tanto en el minuto 53. También dio la asistencia para el 2-0 de Teun Koopmeiners (59).

Tras otro gol de Juan Cabal (65), la Juventus recibió un penalti en el minuto 69 después de que Kolo Muani cayera en el área del Venecia. Woltemade tomó primero el balón y esperó en el punto de penalti la señal del árbitro. Cuando este la dio, el exdelantero de la Bundesliga cedió el balón a Kolo Muani, que aceptó el regalo y convirtió sin problemas.

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«La última vez él me dio el balón; ambos necesitamos confianza», explicó después Woltemade en DAZN. «Si tenemos la oportunidad de ayudarnos mutuamente, lo hacemos. No quiero hacerme el 'Good Guy' por haberle dado el balón. Para mí fue algo completamente normal. Es un buen tipo. Lanzó el penalti y lo convirtió».

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De hecho, el exjugador del Eintracht de Fráncfort le había hecho un favor similar a Woltemade a finales de octubre, en el empate de la Europa League ante el Stade Rennes. Entonces, Kolo Muani dejó que el alemán lanzara un penalti, que Woltemade convirtió para establecer el 2-2 definitivo.

¿Cuántos goles marcó Nick Woltemade para la Juventus de Turín?

Ante el Venecia, Woltemade marcó apenas su segundo gol liguero en diez partidos. En la Europa League suma tres goles en cuatro encuentros, por lo que acumula cinco tantos en 16 partidos entre todas las competiciones. Además, ha dado cuatro asistencias.

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En la liga, la victoria permite a la Juventus mantenerse cerca de los puestos de Champions League. Tras doce jornadas, la Vecchia Signora suma 21 puntos, aunque ya está a once del líder, la Lazio de Roma.

«Es una victoria importante. Después del parón de selecciones siempre es difícil recuperar el ritmo. Sabíamos que sería un partido duro, pero creo que jugamos bastante bien en la segunda parte y marcamos en momentos importantes», señaló Woltemade, que destacó así la mejoría reciente del equipo turinés.