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Dani Olmo sigue reivindicándose como una pieza decisiva en el Barcelona. El centrocampista fue el gran protagonista de la ventaja del conjunto azulgrana ante el Deportivo de La Coruña este domingo por la noche en Riazor, en la decimocuarta jornada de LaLiga, en un partido con más de un significado para el equipo y su afición.

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El Barcelona no tardó en imponer su presencia. Lamine Yamal abrió el marcador a los 85 segundos del pitido inicial, aprovechando la inteligencia de Dani Olmo dentro del área: el centrocampista dejó pasar el balón de una forma que desconcertó a la defensa del Deportivo y lo hizo llegar al joven extremo, que no dudó en mandarlo a la red.

El gol tempranero dio al líder de LaLiga una rápida ventaja, pero el equipo local se negó a rendirse y logró responder pocos minutos después, en medio de un ambiente encendido en las gradas de Riazor.

En el minuto 9, el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang devolvió el partido a la casilla de salida. Recibió un preciso pase al hueco, se impuso con su fuerza física al central azulgrana Pau Cubarsí y levantó el balón con maestría por encima del portero Joan García, que salió a su encuentro sin poder detenerlo.

El gol de Aubameyang devolvió la emoción al encuentro y obligó al Barcelona a buscar con rapidez recuperar la ventaja, ante un rival decidido a aprovechar el factor campo y el apoyo de su público para sorprender al líder.

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La respuesta azulgrana no se hizo esperar. Dani Olmo volvió a adelantar al Barcelona en el minuto 21, al culminar con un potente cabezazo una jugada bien elaborada, aprovechando un centro preciso de Gordon desde la banda derecha.

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La acción nació de una gran arrancada de Gordon, que superó con habilidad a Mella, se internó hasta la línea de fondo y envió un centro que encontró a Olmo en el lugar adecuado. El mediapunta lo remató de cabeza a la red, superando el intento del portero Leo Román de detenerlo a corta distancia.

El gol de Olmo no fue solo uno más en el marcador, sino la confirmación de su enorme influencia en el desarrollo del partido: tras participar en el primer tanto de Lamine Yamal, se encargó él mismo de devolver la ventaja al conjunto azulgrana.

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Así, Olmo participó de forma directa en los dos goles del Barcelona, lo que confirma su valor en el engranaje ofensivo del equipo y su capacidad para marcar diferencias, tanto con sus movimientos sin balón como en la definición.

Un nuevo registro histórico en la carrera de Olmo

Por su parte, la cuenta especializada en estadísticas «Mister Chip» desveló un dato llamativo sobre el internacional español: su gol al Deportivo de La Coruña, el decimonoveno en LaLiga, es la primera vez que marca de cabeza en la competición.

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La estadística tiene un significado añadido, ya que Olmo nunca había marcado más de un gol de cabeza con la camiseta del Barcelona en todas las competiciones. Aquel tanto llegó ante el Inter de Milán en la vuelta de las semifinales de la Champions League de 2025, en el partido que terminó con victoria del equipo italiano por 4-3.

El encuentro tiene una gran importancia para el Barcelona, que afrontaba el choque con el objetivo de sumar los tres puntos para reforzar su liderato en la clasificación de LaLiga, aprovechando el tropiezo de su eterno rival, el Real Madrid, que perdió 1-2 ante el Deportivo Alavés.

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La victoria supone una oportunidad de oro para el conjunto azulgrana de ampliar la distancia con su perseguidor más cercano y asestar un nuevo golpe a sus rivales en la carrera por el título.

La visita a Riazor tiene además un carácter excepcional, ya que es la primera del Barcelona a este estadio en ocho años y coincide con el 127.º aniversario de la fundación del club, que se celebra el 29 de noviembre. Una fecha aún más especial para la afición azulgrana, que espera celebrar el aniversario de su club con una valiosa victoria.