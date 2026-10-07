Así lo comunicó la Cancillería del Estado de Baviera. Anteriormente, el diario Bild había informado sobre la distinción.

Söder elogió a Kompany como un "gran entrenador para un gran club" y un "comprometido defensor de la humanidad". Para el campeón récord alemán, el técnico de 40 años ha sido "un golpe de suerte"; bajo su mando, el antiguo "FC Hollywood" se ha convertido en un exitoso "FC Feelgood".

Con su "claro alegato en favor de la dignidad humana", Kompany "ha impresionado a muchas personas mucho más allá de todo el mundo del deporte. De este modo, Vincent Kompany no solo es una gran personalidad del deporte, sino también un ejemplo que asume responsabilidad por nuestra sociedad", dijo Söder sobre el "magnífico embajador de Baviera en el mundo".

Vincent Kompany pronuncia un emotivo discurso tras el escándalo racista en torno a Vinicius Junior

El técnico del Bayern había realizado en febrero una declaración contra el racismo muy comentada y de casi doce minutos de duración. El detonante fueron los insultos racistas contra la estrella atacante Vinícius Junior, del Real Madrid, en el partido de la Champions League entre el Benfica de Lisboa y los blancos, así como la reacción relativizadora del entonces entrenador del Benfica, José Mourinho (hoy en el Real).

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Con el "Premio Bávaro del Deporte" se distingue desde 2002 a estrellas e iniciativas que hacen visible de manera especial el efecto positivo del deporte en la sociedad y dan forma a la vida deportiva con ideas innovadoras. El premio se concede en diferentes categorías. La ceremonia de este año tendrá lugar el sábado en Múnich.







