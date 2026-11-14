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La Juventus afronta un desafío que va más allá de los límites de la competición dentro del terreno de juego, ante presiones crecientes que ponen sus planes futuros frente a una dura prueba y obligan a su directiva a buscar soluciones que devuelvan la estabilidad financiera a uno de los mayores clubes de Italia.

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La directiva de la Juventus prevé registrar nuevas pérdidas operativas durante la presente temporada, en vista de la persistencia de las repercusiones financieras de la ausencia del equipo en la Liga de Campeones, cuyo regreso se ha convertido en un factor esencial dentro del plan del club para recuperar el equilibrio financiero y mejorar sus ingresos en los próximos años.

Según lo publicado por el sitio Football Italia, citando a "Calcio e Finanza", estas previsiones figuran en el documento informativo relativo a la ampliación de capital del club, después de que el consejo de administración lo actualizara el pasado 29 de septiembre, tras la primera fase del mercado de fichajes de verano de la temporada 2026-2027 y a la luz de los decepcionantes resultados cosechados por el equipo la temporada anterior.

El conjunto bianconero prevé registrar resultados operativos negativos, junto con flujos de caja operativos negativos durante la temporada 2026-2027, lo que se debe principalmente a la participación del equipo en la Europa League en lugar de la Liga de Campeones, sin que el documento revele el valor previsto de estas pérdidas. La Juventus había cerrado el ejercicio fiscal 2025-2026 con pérdidas de 66 millones de euros, frente a los 58,1 millones de euros del año anterior, mientras que sus ingresos retrocedieron hasta los 474,7 millones de euros, en un indicio de la persistencia de las presiones a las que se enfrenta la situación financiera del club.

La directiva de la Juventus prevé una mejora gradual en los indicadores financieros durante las temporadas 2027-2028 y 2028-2029, si bien estas previsiones están estrechamente ligadas a la capacidad del equipo para clasificarse a la Liga de Campeones en ambas temporadas, algo que la directiva reconoce que queda fuera de su control directo.

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En el plano deportivo, el equipo del técnico Luciano Spalletti ocupa el séptimo puesto en la tabla de clasificación de la Serie A, a 6 puntos del Milan, cuarto clasificado, lo que convierte la lucha por una de las plazas de clasificación a la competición europea más importante en un reto directo para el equipo.

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En el marco de su plan financiero, la directiva de la Juventus estima que necesita inyectar entre 112,5 y 125 millones de euros del total de la ampliación de capital de 250 millones de euros, para cubrir las necesidades de la temporada 2026-2027 y, en menor medida, parte de los compromisos de la temporada 2027-2028.

A largo plazo, el club aspira a superar la barrera de los 500 millones de euros de ingresos anuales, con unos ingresos de su estadio que rebasen los 100 millones de euros, al tiempo que alcanza el punto de equilibrio operativo, lo que permitiría lograr un balance entre los ingresos y los gastos operativos. Sin embargo, la directiva de la Juventus calificó estos objetivos de "ambiciosos", en alusión a que siguen supeditados al cumplimiento de una serie de condiciones, encabezadas por la recuperación por parte del equipo de su lugar entre los participantes en la Liga de Campeones, lo que garantizaría al club mayores recursos financieros que lo ayuden a superar su crisis actual.

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La Juventus había fracasado en el intento de reservar una plaza en la Liga de Campeones de la temporada 2026-2027, después de terminar la Serie A en el sexto puesto con 69 puntos, a dos puntos del Como, cuarto clasificado, y a un punto del Milan, quinto. Así, el conjunto bianconero se vio obligado a conformarse con la participación en la Europa League, perdiendo importantes ingresos económicos de la competición continental más importante.

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