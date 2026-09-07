10+5: la portería de la Serie A bajo el dominio de 7 estrellas

Una estadística centrada en las dos últimas temporadas de la Serie A reveló una lista de 7 jugadores que lograron marcar al menos 10 goles y repartir 5 asistencias o más.

Encabeza la lista el argentino Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, con 19 goles y 6 asistencias, según los datos de la red Opta.

La lista también incluyó al delantero del Inter, el francés Marcus Thuram: marcó 14 goles y dio 6 asistencias, mientras que el danés Rasmus Højlund, delantero del Nápoles, figuró con 14 goles y 5 asistencias.

Este dúo decidió la victoria del Inter sobre el Nápoles por 3-2 en la tercera jornada de la Serie A, donde el capitán argentino marcó dos goles y Thuram completó el triplete, mientras que Højlund firmó uno de los dos goles del Nápoles.

Paz y Krstović, en la lista

El argentino Nico Paz marcó 13 goles y dio 6 asistencias durante ese mismo periodo con el Como, en cuyas filas continuará durante la temporada 2026-2027 según el acuerdo cerrado con el Real Madrid.

Paz contribuyó a la victoria del Como por 4-1 sobre el Génova en esa misma jornada, al firmar el tercer gol.

La lista también incluyó al montenegrino Nikola Krstović, delantero del Atalanta, tras acumular 11 goles y 5 asistencias, mientras que el turco Kenan Yıldız marcó 10 goles y dio 6 asistencias con la Juventus.

Completó el septeto Keinan Davis, delantero del Udinese, que marcó 10 goles y dio 5 asistencias.

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