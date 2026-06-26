Un caos organizado que sitúa a Messi en el centro del escenario del Mundial

La selección argentina, actual campeona del mundo, Comenzó el Mundial 2026 con el mismo ímpetu con que cerró el de Catar 2022: Lionel Messi marcó los cinco goles de su selección en los dos primeros partidos, batiendo el récord de goleadores del torneo.

Según la web oficial de la FIFA, John Dahl Tomasson, experto en estudios técnicos, Analiza cómo Argentina maneja el balón para liberar a su capitán y destaca la rotación en el medio, la mayor presencia en las bandas y el cambio de orientación del juego, aspectos que, según él, nacen de la excelente técnica y velocidad de sus jugadores.

Además, explicó cómo se construye el ataque para desordenar al rival y dar espacio a Messi, ya sea para que reciba en zonas de peligro o para liberar a otros compañeros cuando él atrae la marca.