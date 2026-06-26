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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Un caos organizado que sitúa a Messi en el centro del escenario del Mundial

FEATURES
Analysis
L. Messi
Lautaro Martínez
Argentina
Austria
World Cup
Argentina
Austria

Magia pura

La selección argentina, actual campeona del mundo, Comenzó el Mundial 2026 con el mismo ímpetu con que cerró el de Catar 2022: Lionel Messi marcó los cinco goles de su selección en los dos primeros partidos, batiendo el récord de goleadores del torneo.

Según la web oficial de la FIFA, John Dahl Tomasson, experto en estudios técnicos, Analiza cómo Argentina maneja el balón para liberar a su capitán y destaca la rotación en el medio, la mayor presencia en las bandas y el cambio de orientación del juego, aspectos que, según él, nacen de la excelente técnica y velocidad de sus jugadores.

Además, explicó cómo se construye el ataque para desordenar al rival y dar espacio a Messi, ya sea para que reciba en zonas de peligro o para liberar a otros compañeros cuando él atrae la marca.

  • Movimientos circulares

    Los centrocampistas argentinos rotan y se mueven en círculos para desorganizar la defensa rival, crear superioridad numérica en zonas inesperadas y atraer rivales a un punto concreto. Gracias a su habilidad técnica, se liberan de la presión y cambian el sentido del juego. Cuando alcanzan ese espacio, aceleran con pocos toques y en carrera escalonada hacia el área.

    Estos movimientos, según Thomasson, desorganizan la defensa rival.

    Tomason afirmó: «Ofrecen un estilo de juego preciso con uno o dos toques y, de repente, aceleran el ritmo del partido jugando hacia delante, pero todo parte de los movimientos de los centrocampistas. A veces retroceden o se abren a las bandas para alejar a los rivales de los espacios centrales; cuando uno se mueve, surgen desplazamientos opuestos que confunden al contrario sobre sus marcas.

    • Anuncios
  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Aumento del número de extremidades

    Thomason explica que la estrategia argentina queda clara en cómo los jugadores se mueven hacia las zonas más amplias del campo mientras otros atraen la presión rival.

    Thomason añadió: «Cuando los centrocampistas se sitúan en las bandas, el centrocampista rival debe decidir: ¿queda atrás para proteger el espacio o sale a marcar? La duda aumenta cuando ven que Messi puede colarse si lo dejan libre, lo que genera un caos organizado para Argentina».

    Tommason mostró un vídeo en el que Argentina atrajo a Austria a un espacio central saturado y, al mismo tiempo, generó una superioridad numérica de 3 contra 1 en las bandas cuando el balón salía de la presión.

  • Cambio de sentido del juego

    Cuando Argentina atrae a varios rivales a un espacio reducido, el jugador con balón nota que sus compañeros crean líneas de pase para llevarlo a zonas libres.

    Thomasson lo resume: «Messi es el corazón de esta selección, pero el equipo tiene una identidad clara en la construcción del juego: mueven el balón con seguridad en uno o dos toques y luego aceleran de repente. Juegan en vertical, intercambian pases en profundidad y, cuando cambian el punto de ataque, crean espacios para sus compañeros y ponen a los rivales en aprietos».

    El tercer vídeo muestra cómo Messi atrae la presión de varios austriacos, pero sus compañeros se mueven para darle opciones de pase fuera de la zona de presión, conscientes de su habilidad para jugar en espacios reducidos; cambian la dirección del juego y le apoyan con carreras sin balón. hasta que un pase en profundidad deja a Lautaro Martínez solo detrás de la defensa, donde provoca falta y consigue un penalti.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Avanzar rápidamente

    Cuando el balón llega desde el lado argentino a un jugador en espacio libre, se desata un rápido contraataque. Varios jugadores se lanzan para ofrecer opciones de pase, ya sea a los pies o al espacio, desde distintos ángulos.

    Tomason señala que, al atacar, lo hacen a gran velocidad.

    Tomason añadió: «Intercambian el balón con uno o dos toques, usándolos como lenguaje no verbal. Es fantástico de ver y muy difícil de defender».

    En el cuarto vídeo se ve cómo Argentina recupera el balón en banda, con superioridad de centrocampistas, y Messi se mueve libre para atraer marcas y luego ceder a Thiago Almada.

    El cambio de orientación activa una rápida progresión hacia la portería, donde Messi, ahora libre, recibe y bate el récord histórico de goleadores del Mundial, hasta entonces en poder de Miroslav Klose.

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