«Un acorde final apropiado»: el ex del Arsenal Andrey Arshavin apoya a Lionel Messi para ganar el Balón de Oro

Arshavin sostuvo que el brillo sostenido del veterano en dos frentes distintos merece plenamente el máximo premio del fútbol, pese a que Argentina terminó quedándose corta ante la campeona España.

Al explicar los motivos de su elección, el exjugador de 45 años añadió: «Por desgracia, no pudo llevar al equipo hasta el título, pero en cualquier caso jugó de forma brillante tanto con la selección como con el Inter Miami. Al fin y al cabo, también llevó al club a su primer campeonato de liga. Sería un broche final apropiado, ya que no hay un candidato claro».