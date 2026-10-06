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«Un acorde final apropiado»: el ex del Arsenal Andrey Arshavin apoya a Lionel Messi para ganar el Balón de Oro
El mediapunta ruso respalda al maestro argentino
El excentrocampista ofensivo del Arsenal Arshavin ha apoyado abiertamente a Messi para que gane el Balón de Oro de 2026. El delantero, de 39 años, consiguió la 17.ª nominación de su carrera, ampliando el récord, después de impulsar a Argentina hasta la final del Mundial de 2026 con un botín de ocho goles. A nivel de clubes, el talismánico capitán también llevó a Miami a su primer título de la Major League Soccer y al triunfo en la Campeones Cup, firmando además unos impresionantes 21 goles y 11 asistencias.
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«Yo se lo daría a Messi»
Al evaluar lo que considera una carrera totalmente abierta y sin un favorito claro, Arshavin ofreció un veredicto inequívoco sobre quién debería hacerse con el mayor galardón individual del fútbol. En declaraciones a Sports.ru, el excapitán de Rusia afirmó: "Me parece que no hay un favorito claro para el Balón de Oro este año. Pero yo se lo daría a Messi. Hizo un gran Mundial, tirando casi él solo de Argentina".
El veterano justifica un poético homenaje a su carrera
Arshavin sostuvo que el brillo sostenido del veterano en dos frentes distintos merece plenamente el máximo premio del fútbol, pese a que Argentina terminó quedándose corta ante la campeona España.
Al explicar los motivos de su elección, el exjugador de 45 años añadió: «Por desgracia, no pudo llevar al equipo hasta el título, pero en cualquier caso jugó de forma brillante tanto con la selección como con el Inter Miami. Al fin y al cabo, también llevó al club a su primer campeonato de liga. Sería un broche final apropiado, ya que no hay un candidato claro».
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Al vencedor le espera una histórica ceremonia en Londres
El prestigioso Balón de Oro se entregará en una gala repleta de estrellas en el London Palladium Theatre el lunes, 26 de octubre. La ceremonia supone una ruptura histórica con la tradición, ya que se celebrará fuera de París por primera vez con motivo del 70º aniversario del premio. Messi afronta una dura competencia para hacerse con el galardón, al figurar en la lista de 30 nominados junto a la próxima generación de aspirantes, como Kylian Mbappe, Erling Haaland y Jude Bellingham.
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