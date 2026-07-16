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Trevoh Chalobah volverá a jugar con Cesc Fábregas tras fichar por el Como, que superó a Crystal Palace e Inter
Fábregas se lleva a su hombre
La agresiva campaña de fichajes del Como no se detiene: el club está a punto de cerrar el acuerdo con Chalobah, canterano del Chelsea. El equipo italiano, liderado por Fábregas, busca afianzar su defensa tras terminar cuarto en la Serie A y clasificar a la Liga de Campeones.
El fichaje, valorado en 35 millones más bonificaciones, según Sky Sport Italia, refuerza la idea de que el futuro del defensa de 27 años está en el Giuseppe Sinigaglia.
Chalobah subió al primer equipo del Chelsea en 2018, donde coincidió con Fábregas durante un año sin llegar a compartir partido oficial; ahora se reencontrarán en Italia.
- AFP
Superar a la competencia de peso pesado
La pugna por Chalobah no fue un camino fácil, pues varios clubes europeos seguían su situación. El Inter mostró interés, pero se retiró por el precio fijado por el Chelsea, lo que permitió la entrada del Como.
El Crystal Palace, que lo había cedido en la 2024-25 (14 partidos, tres goles), también quiso retenerlo, pero el proyecto lombardo resultó más atractivo. El presidente del Como, Mirwan Suwarso, admitió que el club había actuado con estrategia, y sugirió que habían conversado con otros directivos italianos para sondear el mercado antes de avanzar.
Suwarso habla abiertamente sobre las negociaciones
Al hablar del intenso mercado de fichajes, Suwarso ofreció una visión poco habitual de la filosofía del club al perseguir al jugador del Chelsea, cuyo contrato en Stamford Bridge se extiende hasta 2028 con opción a un año más. Reveló una llamada con el presidente de un rival para hablar de la competencia por el talento inglés, lo que muestra la forma única de actuar del club en la Serie A.
«Los medios dijeron que competíamos con otro club italiano por un jugador inglés», explicó Suwarso. Me dije: “¿Por qué no llamo al presidente del otro club y le ofrezco retirarnos a cambio de uno de sus jugadores?”. Me respondió: “Gracias por la llamada, ya te avisaremos”».
- Getty Images Sport
Una nueva etapa para el defensa de los Blues
Para Chalobah, fichar por un equipo italiano es un nuevo comienzo tras quedar marginado en el Chelsea. Aun así, la temporada pasada jugó 47 partidos y marcó tres goles, y el equipo terminó décimo en la liga.
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