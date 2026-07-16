Trevoh Chalobah volverá a jugar con Cesc Fábregas tras fichar por el Como, que superó a Crystal Palace e Inter

La agresiva campaña de fichajes del Como no se detiene: el club está a punto de cerrar el acuerdo con Chalobah, canterano del Chelsea. El equipo italiano, liderado por Fábregas, busca afianzar su defensa tras terminar cuarto en la Serie A y clasificar a la Liga de Campeones.

El fichaje, valorado en 35 millones más bonificaciones, según Sky Sport Italia, refuerza la idea de que el futuro del defensa de 27 años está en el Giuseppe Sinigaglia.

Chalobah subió al primer equipo del Chelsea en 2018, donde coincidió con Fábregas durante un año sin llegar a compartir partido oficial; ahora se reencontrarán en Italia.







