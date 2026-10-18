La sanción de cuatro partidos impuesta a Vinícius Júnior, tras su expulsión ante el Villarreal, le dio a Yan Diomande una valiosa oportunidad de jugar en su posición preferida, la banda izquierda, después de haber desempeñado distintos roles por el costado derecho en algunos encuentros anteriores, sin ofrecer de forma continuada el impacto ofensivo esperado.

Sin embargo, el duelo contra el Sevilla fue completamente distinto, ya que Diomande mostró una faceta ofensiva sobresaliente y se convirtió en una de las figuras más destacadas del Real Madrid, gracias a su velocidad, su capacidad para el regate y su movilidad en los espacios, además de sus contribuciones directas a la generación de peligro, confirmando que posee las cualidades necesarias para competir por un puesto en el once inicial.

El extremo marfileño firmó una aportación importante que derivó en el primer gol, al ceder el balón a Arda Güler, que ejecutó un potente disparo que acabó en la red, dando ventaja al Real Madrid y abriendo el camino para que el equipo dominara el desarrollo del partido.

La influencia de Diomande no se detuvo en el primer tanto, pues participó en el segundo con un pase rápido a Jude Bellingham, que asistió de tacón a Kylian Mbappé para firmar el 2-0, y también en el tercero, procedente de un penalti derivado de un derribo sobre Mbappé después de un pase interior del marfileño.

La imagen más destacada de la noche de Diomande llegó cuando cerró la cuenta del cuarto gol con un extraordinario disparo con potencia, tras aprovechar el espacio disponible ante él y golpear con fuerza un balón que se alojó en la portería, premiándose a sí mismo por la gran actuación que ofreció durante todo el partido.

Al margen de sus aportaciones ofensivas, Diomande mostró una clara disciplina en las tareas defensivas, ya que retrocedió en numerosas ocasiones hasta el campo del Real Madrid y contribuyó a cortar balones y cerrar espacios a los jugadores del Sevilla. Además, se convirtió en una salida constante para sacar el balón en la segunda mitad, después de que sus compañeros se empeñaran en pasárselo para aprovechar su velocidad y su capacidad de progresar hacia la portería rival.

Ahí radica la importancia de lo que ofreció Diomande, pues no solo suplió la ausencia de Vinícius en el plano ofensivo, sino que le dio a Mourinho un futbolista capaz de desempeñar roles completos en la banda izquierda, combinando la creación de ocasiones, la amenaza directa a la portería y el compromiso defensivo, elementos que podrían hacer que la competencia por ese puesto sea más dura en el próximo periodo.