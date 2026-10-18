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Yan Diomande Real Madrid 2026Getty/GOAL
Traducido por

Sin Vinicius, Diomande brilló: la diversión regresó al Real Madrid antes del Clásico

FEATURES
Analysis
Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Primera División
Y. Diomande
Vinicius Junior
J. Mourinho
A. Guler
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
España
Côte d’Ivoire
Brasil
Portugal
Turquía

¿Brillo pasajero o evolución real? El Clásico, el examen perfecto para la fórmula de Mourinho

El Real Madrid cumplió con su misión y logró una amplia victoria sobre el Sevilla por 4-1, la tarde del domingo, en el estadio Santiago Bernabéu, en el marco de la novena jornada de LaLiga, para mantener la diferencia de seis puntos con el Barcelona antes del esperado enfrentamiento entre los dos eternos rivales en el Clásico, la próxima semana, en el Camp Nou, donde el conjunto blanco buscará detener el tren blaugrana, que ha conseguido pleno de victorias en las primeras 9 jornadas de LaLiga.

Pero más allá del resultado, el partido dejó numerosas señales importantes sobre el futuro del Real Madrid bajo la dirección de José Mourinho, después de que el equipo ofreciera una de sus actuaciones más convincentes tanto en el plano ofensivo como en el defensivo, pese a la ausencia de Vinicius Junior por sanción. La más destacada de esas señales fue el brillo del marfileño Yan Diomande, que aprovechó la oportunidad de forma llamativa y abrió la puerta a las preguntas sobre el lugar de la estrella brasileña en los planes del entrenador durante el próximo periodo.

El Real Madrid ocupa actualmente el tercer puesto en la tabla de LaLiga con 21 puntos, a un solo punto del Atlético de Madrid, segundo clasificado, mientras que el Barcelona lidera con pleno de puntos (27), lo que aumenta aún más el atractivo del Clásico, ante la necesidad del conjunto blanco de recortar la diferencia y seguir presionando al Barsa, mientras que este último quiere ampliar la ventaja a 9 puntos y escaparse en el liderato de forma temprana.







  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    El brillo de Diomande tapa la sanción de Vinicius

    La sanción de cuatro partidos impuesta a Vinícius Júnior, tras su expulsión ante el Villarreal, le dio a Yan Diomande una valiosa oportunidad de jugar en su posición preferida, la banda izquierda, después de haber desempeñado distintos roles por el costado derecho en algunos encuentros anteriores, sin ofrecer de forma continuada el impacto ofensivo esperado.

    Sin embargo, el duelo contra el Sevilla fue completamente distinto, ya que Diomande mostró una faceta ofensiva sobresaliente y se convirtió en una de las figuras más destacadas del Real Madrid, gracias a su velocidad, su capacidad para el regate y su movilidad en los espacios, además de sus contribuciones directas a la generación de peligro, confirmando que posee las cualidades necesarias para competir por un puesto en el once inicial.

    El extremo marfileño firmó una aportación importante que derivó en el primer gol, al ceder el balón a Arda Güler, que ejecutó un potente disparo que acabó en la red, dando ventaja al Real Madrid y abriendo el camino para que el equipo dominara el desarrollo del partido.

    La influencia de Diomande no se detuvo en el primer tanto, pues participó en el segundo con un pase rápido a Jude Bellingham, que asistió de tacón a Kylian Mbappé para firmar el 2-0, y también en el tercero, procedente de un penalti derivado de un derribo sobre Mbappé después de un pase interior del marfileño.

    La imagen más destacada de la noche de Diomande llegó cuando cerró la cuenta del cuarto gol con un extraordinario disparo con potencia, tras aprovechar el espacio disponible ante él y golpear con fuerza un balón que se alojó en la portería, premiándose a sí mismo por la gran actuación que ofreció durante todo el partido.

    Al margen de sus aportaciones ofensivas, Diomande mostró una clara disciplina en las tareas defensivas, ya que retrocedió en numerosas ocasiones hasta el campo del Real Madrid y contribuyó a cortar balones y cerrar espacios a los jugadores del Sevilla. Además, se convirtió en una salida constante para sacar el balón en la segunda mitad, después de que sus compañeros se empeñaran en pasárselo para aprovechar su velocidad y su capacidad de progresar hacia la portería rival.

    Ahí radica la importancia de lo que ofreció Diomande, pues no solo suplió la ausencia de Vinícius en el plano ofensivo, sino que le dio a Mourinho un futbolista capaz de desempeñar roles completos en la banda izquierda, combinando la creación de ocasiones, la amenaza directa a la portería y el compromiso defensivo, elementos que podrían hacer que la competencia por ese puesto sea más dura en el próximo periodo.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Vinicius, bajo presión: ¿perderá su puesto de titular?

    Las críticas que recibió Vinicius Junior durante la presente temporada no surgieron de un solo partido, ya que el astro brasileño ha afrontado cuestionamientos cada vez mayores sobre el descenso de su influencia ofensiva, después de alejarse en numerosos encuentros del nivel que la afición del Real Madrid estaba acostumbrada a verle.

    El problema se manifestó en el desperdicio de ocasiones sencillas y en la toma de decisiones poco acertadas en el último tercio del campo, además de no aprovechar algunas situaciones individuales que representaban uno de sus puntos fuertes más importantes en las temporadas pasadas, lo que hizo que su influencia fuera menos evidente en varios partidos, en comparación con las cualidades técnicas, la velocidad y la capacidad de regate que posee.

    Pero el aspecto más polémico tenía que ver con sus obligaciones defensivas, ya que Vinicius fue criticado por no replegarse de forma constante para ayudar a sus compañeros, lo que dejaba espacios a su espalda y sometía al lateral izquierdo a la presión de los rivales, especialmente cuando el adversario lograba trasladar el balón con rapidez.

    En cambio, Diomandé ofreció ante el Sevilla un modelo diferente, al combinar las incorporaciones ofensivas con el repliegue para contribuir a cerrar los espacios, otorgando al equipo un mayor equilibrio en la banda izquierda y confirmando que el rendimiento de un extremo no se limita al regate y a la generación de goles, sino que se extiende a la ejecución de las obligaciones tácticas que se le exigen.

    Y, por supuesto, un solo partido no es suficiente para juzgar el futuro de Vinicius ni para rebajar su valor, teniendo en cuenta la experiencia y las cualidades que posee, pero el brillo de Diomandé en su ausencia podría abrir el debate dentro del Real Madrid sobre el derecho del jugador marfileño a tener un papel más protagonista, incluso después de que finalice el periodo de sanción.

    La importancia de esta competencia aumenta con la cercanía del Clásico, ya que Diomandé tendrá la oportunidad de demostrar su capacidad para aparecer en los grandes partidos, y si logra ofrecer un nivel sólido ante el Barcelona, Mourinho podría encontrarse ante una decisión difícil respecto al reparto de los roles ofensivos, sobre todo si Vinicius sigue lejos de su mejor versión.

    Por lo tanto, la sanción que en un principio pareció un golpe para el conjunto blanco se ha convertido en una oportunidad para poner a prueba a un nuevo recambio y, quizá, para descubrir una solución táctica que ofrezca al entrenador opciones adicionales en uno de los periodos más importantes de la temporada.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho devuelve el equilibrio: la diversión empieza en la defensa

    El brillo de Diomandé no fue la única razón por la que el Real Madrid mostró una imagen más convincente ante el Sevilla, ya que las elecciones tácticas de Mourinho jugaron un papel importante en la recuperación del equilibrio entre las líneas, después de apoyarse en Diomandé y Endrick en las bandas, encomendándoles tareas defensivas claras junto a los movimientos ofensivos.

    El Real Madrid se apoyó en el 4-2-3-1 en fase ofensiva, pero el equipo pasaba al 4-4-2 al perder el balón, con el adelantamiento de Jude Bellingham y Kylian Mbappé para presionar a los defensas del rival, mientras Diomandé y Endrick regresaban a los costados para cerrar los espacios e impedir que los jugadores del Sevilla avanzaran con facilidad.

    En el centro del campo, Aurélien Tchouaméni desempeñó un papel importante asegurando la zona por delante de la línea defensiva, mientras Güler contribuyó en la construcción del juego y en el traslado del balón al último tercio, lo que otorgó al equipo un mejor equilibrio entre la posesión, la presión y la recuperación del balón.

    Esta organización ayudó a reducir los espacios que los rivales solían aprovechar frente al Real Madrid en algunos partidos anteriores, pues el equipo ya no dependía únicamente de sus capacidades individuales en ataque, sino que se mostró más compacto al perder el balón, con movimientos colectivos que ayudan a estrechar los espacios ante el adversario.

    Además, contar con dos extremos dispuestos al repliegue defensivo otorgó a los laterales un mayor respaldo y redujo las posibilidades de que la línea defensiva se viera expuesta a situaciones que exigen enfrentarse a jugadores del rival sin apoyo suficiente, algo que se reflejó en la capacidad del equipo para controlar partes importantes del partido.

    Y pese a que el Sevilla logró marcar su gol, el Real Madrid se mostró más equilibrado desde el punto de vista colectivo y consiguió imponer su superioridad en el desarrollo del encuentro, antes de sentenciar el resultado con un 4 que confirmó su capacidad para aprovechar los espacios y llegar a la portería rival de más de una manera.

    Y aquí aparece uno de los puntos más importantes de los que Mourinho puede sacar provecho en el futuro: que la estabilidad del sistema defensivo no es menos importante que disponer de jugadores capaces de decidir los partidos en ataque, y que dar a los extremos responsabilidades claras cuando se pierde el balón puede ayudar a reducir la presión sobre la línea defensiva, sin sacrificar la velocidad ni la capacidad de transitar al ataque.

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  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Una apuesta exitosa antes del Clásico

    Entre las decisiones que merecen una pausa está la insistencia de Mourinho en alinear a Federico Valverde en el puesto de lateral derecho, pese a que el jugador ya había mostrado sus reservas sobre ocupar esa posición, asegurando que no prefiere jugar en la línea defensiva, y pese a que el Real Madrid dispone de otras opciones en el banquillo, principalmente Trent Alexander-Arnold y Denzel Dumfries.

    Parece que Mourinho apostó por la capacidad de Valverde para ofrecer el equilibrio necesario entre la faceta ofensiva y la defensiva, gracias a su potencia física, su velocidad y su capacidad para cubrir espacios, características que le permiten afrontar las exigencias del puesto de una manera distinta a la de un lateral clásico.

    Sobre el césped, el jugador uruguayo aportó una contribución ofensiva evidente, subiendo por la banda derecha y participando en la construcción de las jugadas de ataque, además de mostrar una disciplina defensiva importante y lograr salvar a su portería de un gol cantado tras despejar un disparo desde corta distancia dentro del área pequeña.

    Este rendimiento le da a Mourinho motivos adicionales para mantener su apuesta, sobre todo porque Valverde es capaz de alternar rápidamente entre funciones y de participar en la presión y la recuperación del balón, además de apoyar al ataque cuando se le abren los espacios

    Por otro lado, la decisión del técnico puede estar relacionada con su valoración de las fortalezas y debilidades de las alternativas disponibles, ya que quizá considere que Valverde aporta un mayor equilibrio en ambas facetas, en comparación con apostar por Arnold o Dumfries, en función del tipo de partido y de las tareas exigidas al lateral derecho.

    Pero el éxito de la apuesta ante el Sevilla no significa necesariamente que Valverde continúe en el mismo puesto durante el Clásico, ya que Mourinho tendrá que evaluar las necesidades del equipo frente al Barcelona, que cuenta con unas capacidades ofensivas diferentes y podría plantear mayores desafíos en el costado derecho.

    La pregunta más importante sigue siendo: ¿seguirá Mourinho confiando en Valverde en esa posición durante el duelo contra el Barcelona, o devolverá a Arnold o a Dumfries al once inicial, manteniendo al astro uruguayo en el centro del campo para aprovechar su capacidad de controlar el ritmo del juego?

  • imago-sport-1084744448.jpgAlterphotos

    El polémico lance de Güler, un punto de inflexión

    A pesar del buen rendimiento que ofreció el Real Madrid, el partido no estuvo exento de polémica arbitral, después de que en una de las jugadas se produjera una acción controvertida en la que se vio implicado Arda Güler, y durante la cual los jugadores del Sevilla reclamaron una medida disciplinaria contra él, por un codazo a Peque Fernández.

    La jugada se produjo pocos minutos antes del gol inaugural de Güler, lo que generó dudas sobre si el árbitro debía haber tomado una decisión más severa, en un momento en el que la acción no derivó en la expulsión del jugador y el Real Madrid completó el encuentro con todos sus efectivos.

    Esta jugada adquiere una relevancia especial al analizar los acontecimientos del partido, porque el primer gol dio al conjunto blanco una ventaja importante y le ayudó a entrar en el encuentro con mayor confianza, antes de lograr el segundo tanto y después ampliar la diferencia en la segunda parte.

    No se puede afirmar con certeza que la expulsión de Güler, si se hubiera producido, habría cambiado necesariamente el resultado, pero es lógico decir que jugar con un jugador menos habría colocado al Real Madrid ante un desafío táctico distinto, y quizá habría obligado a Mourinho a modificar su plan y redistribuir los roles, algo que habría influido en la fisonomía del partido y en los espacios.

    Y más allá de la polémica arbitral, el partido confirmó la importancia de Güler en el centro del campo, ya que el jugador posee la capacidad de controlar el ritmo de juego, dirigir los pases hacia las bandas y conectar las líneas, además de aprovechar los espacios delante del área y disparar desde fuera de ella.

    Parece que la presencia de Güler en el interior le concede una mayor oportunidad de influir en el desarrollo del juego, en comparación con utilizarlo en la banda, donde puede participar en la construcción de los ataques y cambiar la orientación del juego, además de apoyar a Bellingham y Mbappé con pases que rompen las líneas del rival

    Por lo tanto, aprovechar al máximo las cualidades de Güler puede representar una de las claves de Mourinho en la próxima etapa, especialmente porque el equipo necesita un jugador capaz de conectar el centro del campo con el ataque y aportar soluciones cuando se enfrenta a defensas replegadas, sin olvidar la necesidad de mantener el equilibrio defensivo

  • El Clásico, una prueba real para las ganancias del Real Madrid

    Al final, la victoria sobre el Sevilla le dio al Real Madrid más que tres puntos, ya que reveló nuevas opciones ofensivas y demostró que la ausencia de Vinicius no significa necesariamente una pérdida de peligrosidad, además de poner de relieve la importancia de la disciplina defensiva en la mejora del rendimiento colectivo del equipo.

    Diomande sigue siendo el principal beneficiado de este encuentro, después de aprovechar la oportunidad y ofrecer una actuación completa en el costado izquierdo, mientras que Valverde reforzó sus opciones de continuar en el lateral derecho, y Güler evidenció la importancia de su presencia en el centro de la construcción del juego y la creación de ocasiones.

    Pero la verdadera prueba será en el Clásico ante el Barcelona, donde Mourinho necesitará demostrar que lo visto ante el Sevilla no fue un simple destello pasajero, sino el resultado de una evolución real en la forma y el equilibrio del equipo, especialmente frente a un rival que ha logrado el pleno de puntos en las primeras 9 jornadas de LaLiga.

    Y si el Real Madrid logra mantener este equilibrio y sacar partido del gran momento de Diomande, de las cualidades de Güler y de la versatilidad de Valverde, podría afrontar el duelo ante el Barcelona con mayor confianza, mientras que Vinicius se encontrará ante un desafío adicional para recuperar su sitio, ante la aparición de alternativas capaces de aprovechar las oportunidades y de demostrar su valía con la camiseta del conjunto blanco.


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