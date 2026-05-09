«Sin lugar a dudas»: Lionel Messi elige a Lamine Yamal como su sucesor y afirma que es «el mejor» del momento

Messi, icono del Barcelona, ha dejado claro que ve a Yamal como el mayor talento actual del fútbol mundial y el mejor de su generación. El extremo de 18 años ha ascendido rápido en el Camp Nou y ya porta el dorsal 10 que popularizó Messi.

Esta semana, en un acto de Adidas, el ocho veces Balón de Oro lo elogió: «Hay una nueva generación de futbolistas muy buenos con muchos años por delante, pero si tengo que elegir a uno por su edad, por lo que ha hecho y por su futuro, ese es Lamine. Sin duda, para mí es el mejor».