Hay una frase que Flaiano nunca escribió, pero que podría haber escrito: la situación es grave, pero no es seria. Se aplica a la Juventus de estos días, que ha encontrado su último y paradójico asidero en un extremo kosovar de buena técnica; uno de esos jugadores que estaría de verdad entre los mejores del mundo si al fútbol se jugara sin porterías. Con todos los respetos hacia Zhegrova, y el respeto es verdaderamente sincero: si la salvación futbolística de un equipo que se llama Juventus depende de sus regates y sus jugadas, el problema no es él. El problema es todo lo demás.
Si la Juve depende de Zhegrova, la situación es grave, pero no es seria
Porque esa es la paradoja, y provoca esa sonrisa amarga que desde hace tiempo acompaña al entorno de la Juventus. La paradoja de un equipo que no juega mal y tiene casi todas las estadísticas a su favor. Pero también es el único equipo que, pese a no jugar mal, no sabe lo que es marcar un gol. Las cifras ante el Cagliari son una prueba más de ello en este inicio de temporada. Una anomalía estadística, casi una obra conceptual: la posesión sin gol, el asedio sin abrir brecha, el esfuerzo sin fruto.
Siempre tiene el balón. Es más, a veces lo retiene incluso demasiado. Rodea al rival, lo obliga a encerrarse en su área, lo somete en su propio campo y hasta recupera una cantidad envidiable de balones. ¿Y después? Después no aprovecha esas recuperaciones. La recuperación en campo rival, que debería dar inicio a una jugada vertiginosa, se convierte en el comienzo de una larga reflexión. El balón circula, se piensa la jugada, se baja el ritmo y se espera hasta que el rival tenga tiempo de sobra para reorganizarse. Cuando por fin se decide a atacar, delante hay nueve o diez jugadores y ni un metro cuadrado libre. El área se convierte en un vagón de metro en hora punta: todos dentro, nadie se mueve y el balón no tiene por dónde pasar.
Es un fútbol de una sola marcha, lento y sin agresividad. Y la agresividad, en este oficio, no es un defecto de carácter, sino una cualidad técnica: es el primer pase en vertical, el desmarque antes de que la defensa respire, el disparo cuando apenas hay espacio para hacerlo, el plantarle cara a Yerry Mina sin que después tenga que hacerlo tu entrenador. La Juventus, en cambio, muestra una cortesía casi diplomática: prepara, afina y le concede al rival el tiempo necesario para pensar su respuesta.
Y en medio de esta lentitud está Kolo Muani, un delantero centro al que este juego no le va. Necesitaría espacios, contragolpes, campo abierto por delante: todo lo que lo había hecho grande en Fráncfort y todo lo que aquí el sistema le niega de entrada. Es un lanzador de jabalina al que se le pide competir en una habitación de hotel. Así, nunca remata, se ensombrece y, cuando por fin le llega una buena ocasión, manda el balón al larguero desde cero metros, dejando en nada lo que había conseguido poco antes con enorme esfuerzo: su primer gol de la temporada. En definitiva, un delantero centro al que se quiso y por el que se pagó, pese a que desde el verano ya se sabía qué tipo de fútbol se iba a jugar con Luciano Spalletti. Grave, pero no serio. Una vez más.
Y es entonces cuando entran en escena los dos únicos que parecen tener lo que les falta a todos los demás: Zhegrova y Alajbegovic. Los únicos con verdadera calidad en los pies; los únicos capaces de superar a un rival en el uno contra uno, de generar una superioridad donde el guion no la contempla. Parece una herejía decir en Turín que un equipo con esta historia no puede prescindir de ellos. Sin embargo, así es, y no por un capricho del entrenador, sino por una evidencia empírica: cuando toca enfrentarse al bloque bajo rival, hace falta alguien que encienda la luz con un regate, porque las triangulaciones sofisticadas también se apagan por la notable falta de calidad técnica del resto.
Contra el Sassuolo lo vimos: desde su entrada al campo, Zhegrova cambió el ritmo y el partido. Anoche, ante el Cagliari, la escena se repitió: el uno contra uno, la calidad que rompe el equilibrio, el regate como último recurso de un sistema que parece tener muy pocos recursos técnicos propios. Funciona, claro. Pero sigue siendo un cortocircuito: si toda tu estrategia ofensiva se reduce a esperar que Edon Zhegrova invente algo, solo has trasladado el problema a otro lugar. Entra él y todos se encomiendan a su uno contra uno, desentendiéndose de su responsabilidad. Esa es también la imagen del momento.
Y ahí está la clave que convierte una crisis en una comedia: la Juve no es un equipo sin ideas, sino un equipo con una sola idea. Un fútbol de administradores de comunidades de vecinos en una ciudad que durante décadas ha exigido caudillos. Cuando falta calidad, se suple con intensidad, con transiciones, con hambre, con ganas de aportar «algo más» cuando en el campo se encuentra poco. La Juve ha optado por suplirla con el juego de toque, es decir, con lo único que exige calidad.
Grave, por tanto, es el inicio ya rezagado en una Serie A en la que no hay equipos invencibles. Lo que no resulta serio es la proyección de un equipo que parece haber olvidado la relación más elemental del juego: la que existe entre el balón y meterlo en la portería. Hasta que no la recupere, el destino de la Juventus seguirá en los pies de Edon Zhegrova y Kerim Alajbegovic: un equilibrista cuya trayectoria tiene como hilo conductor la «inconstancia» y un muchacho al que se le pide quemar etapas. Eso lo dice todo del talento de ambos y casi todo del resto.
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