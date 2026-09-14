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¿Se rinde? El impacto de Rodri reduce el papel de la estrella del Barcelona

FEATURES
Primera División
Barcelona
Gavi
Rodri
H. Flick
España

Gavi, la estrella del Barcelona, comenzó como titular la presente temporada, pero la lesión y la llegada de Rodri le afectaron de manera importante, aunque no se rinde dentro del equipo del técnico Hansi Flick.

El diario "Sport" señaló que la suerte no acompañó a Gavi al inicio de esta temporada, pues adelantó la fecha de su regreso de vacaciones para preparar la campaña, después de proclamarse campeón del mundo, y su periodo de preparación fue ideal, hasta el punto de que el técnico Flick le concedió un lugar como titular en el primer partido de LaLiga ante el Elche.

Sin embargo, Gavi recibió un fuerte golpe en su pierna derecha, la misma pierna en la que anteriormente su rodilla había sufrido una lesión, y se vio obligado a detenerse en dos partidos, ante el Athletic de Bilbao y el Rayo Vallecano, y en esos dos encuentros Rodri comenzó desde el banquillo y fue adquiriendo el ritmo de los partidos de forma gradual.

Quizás la presencia de Rodri junto a Pedri, en la construcción del juego desde atrás, dejó un espacio limitado a Gavi, quien tendrá que luchar para entrar en la rotación, mientras que su arma más importante sigue siendo el gran esfuerzo que despliega en cada sesión de entrenamiento.

Flick solo concedió a Gavi 7 minutos ante el Feyenoord, mientras que siguió desde el banquillo los partidos ante el Valencia y el Levante. Y Rodri se mantuvo presente con fuerza, ya que cubre una gran zona del terreno de juego e impone su dominio en el centro del campo.

Rodri ya completó los 90 minutos ante el Levante, mientras que Flick elige a Marc Bernal para jugar en la posición de centrocampista cuando quiere dar descanso a Pedri. No obstante, el comportamiento ejemplar de Gavi, que sigue ayudando a sus compañeros y lo da todo en los entrenamientos, agrada a Flick, quien le concederá nuevos minutos próximamente.

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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    La versatilidad al servicio del Barcelona

    La temporada es larga, y Gavi tendrá su papel, al ser uno de los jugadores del equipo con más talento y energía. 

    Flick valora especialmente a Gavi, quien nunca le ha fallado, pues cuando confió en él, y sobre todo cuando su estado físico lo permitió, ofreció grandes actuaciones.

    Gavi jugó últimamente cerca de la zona de creación de juego, pero también puede ocupar posiciones más adelantadas. Sus múltiples cualidades le permiten adaptarse a varias posiciones, y también puede desempeñarse perfectamente como mediocentro ofensivo, gracias a su capacidad para llegar al área, o jugar en la banda izquierda.

    Gavi cuenta con numerosos recursos y cualidades, pero la llegada de una competencia adicional con Rodri le afecta en estos momentos. Aun así, Gavi no se rendirá y seguirá dando lo mejor de sí.

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