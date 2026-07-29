El sitio web del canal Al Jazeera afirmó: "Diversos informes periodísticos han revelado el interés del Juventus por fichar al guardameta marroquí Yassine Bounou, en un momento en el que aumentan las especulaciones sobre su futuro con el Al Hilal, que estudia limitar su inscripción a las competiciones continentales tras la recuperación de Mohamed Al Owais".

La cuenta del canal en X señaló que el club italiano quiere incorporar a Bounou por alrededor de 9 millones de euros.

Y precisó que el guardameta marroquí rechaza el escenario del Al Hilal y su inscripción únicamente a nivel continental, lo que convierte su salida durante el verano en una posibilidad real pese a estar vinculado por un contrato que se extiende hasta el verano de 2028.

La cifra de 9 millones de euros no parece excepcional en el mercado de fichajes, pero se convierte en un número completamente distinto cuando va asociada al nombre de un guardameta que ha cumplido los treinta y cinco años. La cuestión aquí no tiene que ver únicamente con el valor de una operación, sino con la manera en que un club del tamaño del Juventus contempla a un jugador que se supone que está, según la lógica del mercado, en la última etapa de su trayectoria.

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