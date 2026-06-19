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Ronaldo y Portugal... Cuando la pasión se vuelve una carga

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Opinion
C. Ronaldo
Portugal vs RD Congo
Portugal
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World Cup
Portugal vs Uzbekistán
Uzbekistán
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¿Fracasará el Don en su último baile?

En el fútbol, hay estrellas que se retiran pronto y otras que se niegan a marcharse hasta el último momento. Cristiano Ronaldo pertenece sin duda a las segundas: lleva más de dos décadas jugando al máximo nivel, lo ha ganado casi todo, y aún así afronta cada partido como si fuera su última oportunidad de demostrar su valía.

Su ambición y pasión son incuestionables, pero hoy su rol en el campo genera dudas.

Opino que, en el Mundial 2026, Ronaldo genera presión en Portugal no por declive técnico, como algunos sugieren, sino porque intenta asumir funciones que ya no puede cumplir con la misma eficacia de hace diez años.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-PORAFP

    Una carrera contra el tiempo

    La mayor crisis de Ronaldo es que aún lucha contra el tiempo en vez de aceptarlo.

    Antes podía correr todo el partido, presionar, atacar y marcar casi de cualquier forma; hoy, la edad y los cambios físicos lo limitan.

    Sin embargo, él aún actúa como si nada hubiera cambiado.

    Un ejemplo claro son los tiros libres: sigue lanzando casi todas las jugadas detenidas cerca del área, aunque su porcentaje de acierto lleva años bajando. Anotar de falta directa ya es una excepción, no la arma letal de antes.

    El problema no es fallar uno o dos tiros, sino la idea en sí. Cuanto más lucha contra el reloj, mayor es la presión sobre él y sobre el equipo.

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portugal quiere escribir su propia historia.

    No es erróneo afirmar que Ronaldo no recibe suficiente apoyo de sus compañeros; es evidente que la selección portuguesa, a pesar de su talento, a veces carece de cohesión.

    ¿Por qué sucede esto?

    La actual generación, con Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Neves, Vitinha y otros, tiene sus propios sueños y no quiere ser secundaria en la despedida de Ronaldo: también desea protagonizar su historia.

    Lee también... Desafío y orgullo... ¿Cómo afronta la selección saudí la revolución de España?

    La enorme presencia de Ronaldo hace que todo gire en torno a él: cada ataque debe terminar en él, cada jugada a balón parado le llega a él y cada debate mediático empieza y acaba con su nombre.

    Aunque no sea intencional, algunos jugadores perciben que su margen para expresarse se reduce, lo que genera problemas psicológicos y técnicos que no siempre se declaran, pero se notan en la cancha.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La mayor crisis

    Aun así, culpar solo a Ronaldo sería injusto.

    La raíz del problema no es solo la presencia de Ronaldo, sino la incapacidad del seleccionador, Roberto Martínez, para gestionarla.

    Las grandes selecciones triunfan cuando su técnico tiene el valor de tomar decisiones difíciles, aunque afecten a las estrellas; sin embargo, Martínez parece temer abordar este asunto, y eso deja a Portugal atrapada entre una nueva generación que quiere liderar y una leyenda que aún busca el foco.

    Ronaldo podría ser un recurso estratégico letal, que entrara en juego en el momento oportuno y decidiera los partidos con su enorme experiencia, pero la insistencia en tratarlo como si fuera el mismo jugador que hace diez años ha perjudicado tanto al jugador como al equipo.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-PORAFP

    Todavía queda tiempo

    A pesar de las críticas, no se puede descartar a Portugal ni a Ronaldo.

    El torneo es largo y Portugal tiene una de las plantillas más sólidas del mundo. Además, Ronaldo aún puede decidir si se le usa bien.

    Para lograr el sueño hace falta un análisis sincero: Ronaldo debe entender que dosificar esfuerzos es clave y que ya no puede hacerlo todo; Martínez, a su vez, debe tener la valentía de tratarlo como una pieza más del sistema, no como su único eje.

    Solo así Portugal dejará de vivir de sus glorias pasadas y podrá pelear por el título; de lo contrario, este Mundial será otra historia de oportunidades perdidas para una generación que merecía más.

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