Tras el partido contra la República Democrática del Congo, a Ronaldo lo criticaron por parecer egoísta y querer anotar él solo, aunque fuera en detrimento de la selección.

Ante Uzbekistán, en el minuto 17, respondió cediendo el balón al lateral Nuno Mendes para que marcara el segundo gol.

Portugal tuvo un tiro libre al borde del área; todos esperaban que lo lanzara el “cohete de Madeira”, pero él se lo cedió a Mendes, quien remató con un potente disparo raso a la derecha del portero uzbeko y anotó.

La jugada demostró que Ronaldo no buscaba solo marcar: distrajo al portero para que Mendes sorprendiera con un disparo fulminante.