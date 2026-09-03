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Colombia v Ghana: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Richard Ríos: cómo llegó descalzo, desde el fútbol sala, al corazón del Atlético

FEATURES
Richard Ríos
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
1ª División
Maritimo vs Benfica
Maritimo
Benfica
Primeira Liga
Colombia
Colombia
Arabia Saudí
Portugal

El jugador colombiano posee una emotiva historia humana

A veces la vida se niega a cumplirte tus sueños, no porque te odie, sino todo lo contrario: te quiere y te traza un camino que jamás habías soñado. Y esta es la historia de vida del colombiano Richard Ríos, el nuevo centrocampista del Al-Ittihad.

El club Al-Ittihad anunció, en la madrugada de este jueves, la contratación de Richard Ríos, procedente del Benfica en calidad de cedido hasta el final de la presente temporada, sin cláusula de compra, según revelaron informes periodísticos.

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  • El descalzo que prefirió el fútbol sala al fútbol

    Richard Ríos es un futbolista colombiano que juega en el centro del campo y tiene 26 años, ya que nació en la ciudad colombiana de Vegachí el 2 de junio del año 2000.

    Ríos creció en circunstancias muy difíciles, lo que le hizo pensar en dedicarse a un deporte que le ayudara a salir de ellas, concretamente el fútbol, que le encantaba seguir.

    Sin embargo, el niño colombiano no encontró su camino en el fútbol, ante la feroz competencia que reducía sus posibilidades de llegar a los niveles más altos, lo que le llevó a decidir jugar al fútbol sala.

    Aun así, Ríos no logró escapar de aquellas duras circunstancias, hasta el punto de que se veía obligado a disputar algunos partidos descalzo.

    Y a pesar de que era jugador de fútbol sala, no pudo seguir por televisión la Copa del Mundo de 2012, que se celebró en Tailandia, debido a las difíciles circunstancias que rodeaban el entorno en el que vivía.

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  • Del fútbol sala a los campos de fútbol

    Y Ríos siguió su camino en el fútbol sala, hasta llegar a los 18 años, cuando este mismo se convirtió en su vía hacia el profesionalismo en el fútbol, al contrario de lo que había planeado en un principio.

    Esto ocurrió en 2018, cuando la selección colombiana de fútbol sala sub-20 viajó a Brasil para disputar un torneo amistoso, en el que Ríos mostró sus capacidades y aptitudes, hasta captar la atención de todos los espectadores.

    A raíz de aquel torneo, el club brasileño de fútbol Flamengo decidió convocar a Ríos para pasar un periodo de prueba con él, antes de contratarlo de forma oficial.

    En ese punto, la vida de Richard Ríos cambió y su trayectoria en el fútbol sala llegó a su fin, aunque su influencia sigue presente en él hasta ahora, según él mismo reveló.

    Ríos declaró en unas declaraciones anteriores a la página oficial de la Federación Internacional de Fútbol: "La mayor parte de lo que hago en el campo proviene del fútbol sala, ya sea poner el pie sobre el balón, el control, la posesión, afrontar situaciones de uno contra uno o ejecutar los pases combinados".

    Y añadió: "Puedo pensar más rápido que los demás en los espacios reducidos, y creo que el fútbol implica mucho de eso; estas pequeñas batallas pueden ser las cosas que debes dominar para ganar el partido".

  • El mundo del fútbol: un comienzo difícil

    En enero de 2021, el club Flamengo decidió ascender a Richard Ríos al primer equipo, antes de tomar otra decisión: cederlo al club mexicano Mazatlán en el verano de ese mismo año.

    En México, el jugador colombiano sufrió el mayor obstáculo de su carrera, al padecer una lesión en la rodilla que lo alejó de los terrenos de juego durante 7 meses.

    Con el inicio de la nueva temporada, Ríos buscó un nuevo club para volver a jugar, y fichó por el Guaraní, que militaba en la segunda división brasileña e incluso luchaba por evitar el descenso a la tercera división.

    Ríos logró salvar al Guaraní del descenso, y también consiguió captar la atención del club Palmeiras, que lo incorporó en marzo de 2023, y con él escribió una de las páginas más bellas de su historia.

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  • De la segunda división a la final de la Copa América

    El jugador colombiano brilló con el Palmeiras y lo condujo a la conquista del Campeonato Brasileño en 2023, disputando con él un total de 138 partidos, en los que marcó 11 goles y dio 10 asistencias.

    Gracias a esas actuaciones, Ríos se incorporó a la selección de Colombia por primera vez en octubre de 2023, y menos de un año después se encontró como titular en la Copa América 2024.

    Ríos participó en los seis partidos y condujo a la selección de Colombia hasta la final, antes de la derrota frente a la selección de Argentina por un único gol en la prórroga.

    Esto significa que Ríos fue titular en la final de la Copa América 2024 con la selección de Colombia, apenas un año y medio después de ser jugador de un equipo que temía descender de la Segunda División brasileña, en un giro dramático.

  • El baile de Richard Ríos

    En la Copa América, Richard Ríos llamó la atención por sus habilidades técnicas y sus grandes cualidades, así como por el gol que marcó en la victoria por 5-0 sobre Panamá, en los cuartos de final.

    Lo llamativo no fue el gol en sí, sino el baile con el que lo celebró, el mismo con el que celebra siempre cada vez que marca goles con los equipos en los que juega.

    El asunto llegó hasta tal punto que la ciudad colombiana de Amalfi organizó un concurso de baile para niños, bajo el nombre de "Richard Ríos", que gana quien logra imitar el baile que el jugador colombiano realiza tras marcar sus goles.

  • Un rápido viaje del Benfica al Al-Ittihad

    En el verano de 2025, el Benfica decidió apostar por las cualidades de Richard Ríos y lo incorporó procedente del Palmeiras a cambio de 16 millones de euros, según revelaron informes periodísticos.

    Durante la pasada temporada, el jugador colombiano disputó 51 partidos con el conjunto portugués en las distintas competiciones, en los que logró marcar 8 goles y dar 7 asistencias, y lo condujo a proclamarse campeón de la Supercopa nacional.

    Sin embargo, el Benfica no completó la trayectoria de Ríos, ya que aceptó cederlo al Al-Ittihad en el actual mercado de fichajes estival, aunque rechazó incluir una cláusula que permitiera la opción de compra, con el fin de recuperarlo tras el final de la temporada.

    Ríos estará obligado a aportar un plus en el centro del campo, sobre todo porque el equipo saudí carece de jugadores con los toques especiales que él posee, ante el descenso del nivel de la estrella argelina Houssem Aouar.

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