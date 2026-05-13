Neuer ha demostrado esta temporada que sigue siendo clave para el Bayern en los partidos importantes. Sus excelentes actuaciones han reavivado el debate sobre su posible regreso a la selección alemana para el Mundial de 2026. Sin embargo, la situación está clara desde hace meses.

El veterano ha reiterado que no revirtirá su retiro de la selección. «No hace falta sacar el tema», afirmó tras su gran actuación contra el Real Madrid en la ida de cuartos de la Champions. «Ahora no vamos a hablar de la selección. Ya dije lo que tenía que decir y ahora me concentro en el FC Bayern».

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, ya se había decantado desde hacía tiempo por Oliver Baumann, del TSG Hoffenheim, debido a la nueva lesión de Marc-André ter Stegen, el sucesor designado de Neuer. «Manu se ha retirado, por voluntad propia, lo ha repetido en varias ocasiones y, por eso, no tiene mucho sentido seguir discutiendo sobre ello», subrayó el seleccionador.

Sin embargo, el martes se reabrió el debate. La revista kicker especuló con que Neuer podría estar en la lista de 55 jugadores, que la FIFA ya tiene y que incluye al menos cinco porteros. El informe carece de pruebas firmes, y Nagelsmann no ha insinuado nada al respecto. No obstante, Nagelsmann ya sorprendió antes: en diciembre de 2023, en Sportstudio, calificó de «idea interesante» el regreso de Toni Kroos, quien finalmente volvió para la Euro 2024.

La decisión recae, en primer lugar, en Neuer, que debe querer volver a lucir el águila en el pecho. Además, Nagelsmann sabe que un regreso generaría inquietud en la selección, pues Baumann, a quien se prometió la titularidad, pasaría de pronto a ser el segundo.