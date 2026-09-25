La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha confirmado oficialmente los dorsales de su expedición de 26 jugadores de cara a los próximos amistosos internacionales. Raphinha asume el legendario dorsal 10, asociado a Neymar durante más de una década, mientras que la perla del Real Madrid Endrick hereda el número 9 de Matheus Cunha, que no fue incluido en este parón internacional. Ese reajuste táctico señala una transición significativa en la línea ofensiva de Brasil tras la conclusión de su campaña en la Copa del Mundo.