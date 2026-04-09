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Max Dowman Arsenal GFXGetty/GOAL

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¡Que juegue Max Dowman! El Arsenal debe alinear a este valiente adolescente para impulsar la recta final por el título de la Premier League

Analysis
Arsenal
M. Dowman
Premier League
FEATURES
Arsenal vs Bournemouth

Aunque ya no optan al cuádruple, el Arsenal puede lograr dos títulos. Llegar cojeando a la meta no sería el mejor final para unos campeones.

Desde hace meses, el equipo de Mikel Arteta vuelve a vivir al límite. En otoño fue claramente el mejor de Inglaterra y Europa, pero ahora ese nivel se resiente, aunque sigue como favorito en la Premier y la Champions.

Pese a su ventaja en la liga y a un cruce aparentemente favorable en Europa, el Arsenal puede quedarse sin gasolina. La plantilla, mermada, tiene pocas reservas, y Arteta debe jugar su última carta: hacer debutante al joven de 16 años Max Dowman.

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Estilo intrépido

    Desde hace años se elogia el potencial de Dowman. A los 13 y 14 años ya se rumoreaba en la cantera del Arsenal que podría ser el jugador más talentoso que habían formado. Por eso, a los 16, edad en la que suelen protegerse de la exposición pública, el club lo impulsa y le da confianza. Es posible que gane la Premier y la Champions antes de presentar los exámenes GCSE.

    En sus nueve partidos con el primer equipo ha brillado en al menos un regate que deja atrás a su marcador. Es su estilo: aunque solo lleva un gol y una asistencia, su huella se nota.

    Ironía: si el Arsenal aún fuera el equipo arrollador de hace dos o tres años, tal vez no tendría tantas oportunidades. Pero su estilo único ya es tan valioso como su talento.

    Eso juega a su favor: es el “cristal de emergencia”. Aún no hemos llegado a un punto crítico, pero, cuando estás a punto de alcanzar la grandeza y empiezas a perder fuelle, merece la pena probar todas las opciones para cruzar la línea de meta.

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  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Saka Seguros

    El desgaste físico de Bukayo Saka probablemente ha influido en sus problemas de forma durante el último año. A sus 24 años ya ha jugado 353 partidos con club y selección. Su importancia en el Arsenal hace que solo descanse cuando hay una lesión real.

    Desde la operación en el tendón de la corva a principios de 2025 ha perdido algo de velocidad; no era un jugador que se desmarcaba solo con la rapidez, pero ante marcas dobles o triples ese arranque resulta útil.

    Eso quizá explica por qué han bajado sus cifras: entre 2023-24 y 2024-25 promedió 3,4 tiros y 0,4 goles cada 90 minutos, mientras que ahora está en 2,8 tiros y 0,27 goles.

    Por eso es clave dosificar sus minutos; si el Arsenal le vuelve a sobrecargar, podría perderse el final de la temporada y hasta el Mundial.

  • Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Gestión de la plantilla

    Sin Saka, Arteta suele poner a Noni Madueke como extremo derecho. El fichaje del inglés del Chelsea buscaba aliviar a Saka, pero ahora Madueke también amenaza con entrar en la «zona roja».

    Las 11 bajas por compromisos internacionales en marzo ya generaban preocupación. Que Saka se presentara con Inglaterra y luego no jugara con los Gunners en los dos siguientes partidos sugiere que viajó solo para volver cuanto antes. Gran parte de la plantilla de Arteta está al límite.

    Para ellos, contar con un joven talento como Dowman ya no es un lujo, sino una necesidad. El Arsenal debe mantener el impulso y afrontar cualquier nueva lesión.

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Cruzar la meta a duras penas

    El Arsenal llega a la próxima jornada de la Premier League con nueve puntos de ventaja, aunque el Manchester City, su rival por el título, tiene un partido menos. Además, la visita de los Gunners al Etihad Stadium el fin de semana añade más emoción.

    En los últimos dos meses, el equipo de Arteta ha sumado puntos con esfuerzo, y solo en parte es por diseño. Su juego pesado, centrado en el balón parado, busca dominar ambos áreas, no dejar los partidos abiertos a un par de momentos clave.

    El plan ha mostrado fisuras: en 24 partidos desde enero han jugado bien y ganado, como mucho, en diez. ¿Importa mientras sigan ganando? Sí y no.

    La filosofía de Arteta empuja al equipo y a la vez lo frena. Aceptar el riesgo implica perder a veces, pero la calidad de sus jugadores suele imponerse. Es un juego peligroso: la razón de su ventaja en la Premier y del temor antes de cada partido. El juego debe mejorar para dar a jugadores y aficionados más motivos para creer.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Precedente de Yamal

    Nueve partidos con el primer equipo no bastan para juzgar a un jugador, pero Dowman es un caso especial. A veces surge un adolescente con tanto talento que resulta imposible no darle la oportunidad. Esos nueve encuentros podrían ser el periodo de adaptación que necesitaba para aclimatarse al fútbol masculino.

    Jack Wilshere, exjugador de la cantera del Arsenal y antiguo entrenador de Dowman, cree que ya está listo para Inglaterra, recordando que España llevó a Lamine Yamal, del Barcelona, a la Euro 2024 con solo 16 años.

    “Lo único que diría es que España lo llevaría. Eso es lo que pienso”, declaró Wilshere recientemente a The Telegraph. “En Inglaterra a veces los encumbramos y luego los protegemos. Te quedas atrapado en eso: "Si se va, ¿qué dirá la gente?". Él [Dowman] es sin duda lo suficientemente bueno. Incluso si se va y no juega mucho. Aunque creo que puede hacerlo. Creo que es lo suficientemente bueno.

    Al final acabará allí. Entiendo que digan: “Quizá no”, pero Yamal fue con 16 años a la Euro y fue el mejor».

    La máxima «si eres lo suficientemente bueno, tienes la edad suficiente» se cumple en su caso. Y, al ritmo que crece, probablemente vivirá otro momento icónico antes de que acabe la temporada.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    La puerta abierta de Tuchel

    Tras convertirse en el goleador más joven de la historia de la Premier League antes del parón internacional, era casi seguro que Thomas Tuchel recibiría preguntas sobre las perspectivas de Dowman con la selección inglesa.

    «Con estos jóvenes, por supuesto que conocemos a todos. Los vemos igual que vosotros. Por ahora, está en una buena posición para jugar en el Arsenal. Podríamos convocarlo, quizá para el Mundial», dijo sobre Dowman.

    “Lo importante con los jóvenes es mantener su impulso y entusiasmo. No conviene convocarlo ahora y aumentar la presión, pero todas las opciones están abiertas”.

    El técnico, con amplia experiencia en clubes, no descartó que un chico de 16 años pueda ganarse un lugar en la selección. Así de alto valora a Dowman: si brilla en la recta final de la temporada 2025-26, podría alargarla hasta el verano.

  • AFC Bournemouth v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Partido contra el Bournemouth

    Arteta querrá incluir a Saka en el once inicial cuando el Bournemouth visite el Emirates Stadium el sábado, pero podría ser un error. Andoni Iraola ha convertido a los Cherries en uno de los equipos que mejor presionan en la Premier League y en un conjunto inteligente sin balón. Incluso vencieron 2-1 a los Gunners en el Emirates la temporada pasada, entre sus semifinales de Champions contra el París Saint-Germain.

    Mejor no arriesgar la salud de Saka: Dowman espera su chance y puede aportar frescura. Un triunfo daría 12 puntos de ventaja antes de que el City visite al Chelsea, aumentando la presión sobre Guardiola. Arteta debe confiar en los jugadores sanos y listos.

    El Arsenal está a un paso de la gloria y no puede dejar que la edad de Dowman impida refrescar la plantilla.

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