Protestas masivas... Una remontada polémica del Bayern de Múnich antes del partido contra el Real Madrid

El Bayern de Múnich logró una emocionante victoria por 3-2 ante el Friburgo, en el partido que los enfrentó en la 28.ª jornada de la Bundesliga, tras remontar un 0-2 en contra y conseguir una dramática victoria en los últimos minutos, en medio de las protestas generalizadas de los jugadores locales.
El encuentro supuso la última prueba para el equipo bávaro antes de su esperado enfrentamiento contra el Real Madrid, el próximo martes, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en el estadio «Santiago Bernabéu».