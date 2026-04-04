Protestas masivas... Una remontada polémica del Bayern de Múnich antes del partido contra el Real Madrid

El Bayern saltó al campo con la intención de imponerse desde el principio, a pesar de las ausencias de varios titulares, entre los que destacaban el lesionado Harry Kane y el suplente Michael Olise, pero se topó con una defensa bien organizada y con la brillante actuación del portero del Friburgo, Noah Atubolu, que detuvo más de un disparo peligroso, sobre todo el de Joshua Kimmich.

A pesar de los intentos del Bayern, fueron los locales quienes tomaron la iniciativa al inicio de la segunda parte, cuando Johan Manzambi lanzó un potente disparo desde fuera del área que se coló en la portería en el minuto 46.

La presión del Friburgo continuó y se tradujo en un segundo gol en el minuto 71, tras un centro milimétrico de Jan-Niklas Piste, que Lucas Höler remató con un potente disparo a bocajarro, poniendo a su equipo 2-0 por delante.