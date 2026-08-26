Esta confesión pública, que se produjo mientras el nuevo entrenador estaba sentado en el mismo estrado, no pasó desapercibida para los periodistas neerlandeses, que vieron en ella un jugoso material para poner a prueba la reacción de Xavi en sus primeros minutos oficiales con la Selección de los Países Bajos.

Apenas De Jong terminó de hablar, los periodistas dirigieron su pregunta directa a Xavi: ¿cómo se siente sabiendo que fue la tercera opción después de Guardiola y Slot? La pregunta llevaba implícito un intento de poner al entrenador español en una situación incómoda en su primera rueda de prensa, pero Xavi no perdió la confianza en sí mismo y respondió con una amplia sonrisa y el sentido del humor por el que es conocido: "¿Que llegué después de Guardiola y Slot? ¡Lo importante es que estuve en el podio! No me importa en absoluto haber sido la tercera opción, este encargo es una medalla en mi pecho".

La respuesta de Xavi encerró una inteligente connotación deportiva que no escapó a los presentes: eligió compararse con quien lleva la "medalla de bronce" en la carrera de las candidaturas, no con quien se quedó con las manos vacías o cayó en el olvido.

Por su parte, De Jong insistió en justificar la elección de Xavi, subrayando que el entrenador español se ve a sí mismo como una prolongación de la filosofía neerlandesa y cree en el fútbol ofensivo basado en la posesión, el control y la iniciativa, lo que lo convirtió en el más idóneo para liderar el proyecto de reconstrucción de la selección tras la salida de Ronald Koeman después de la decepcionante eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial ante Marruecos.