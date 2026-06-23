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Roberto Martinez Cristiano Ronaldo Portugal 2:1Getty/GOAL
Karim Malim

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Portugal se enfrenta a una difícil pregunta: ¿cómo resolver el dilema de Cristiano Ronaldo?

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Una crisis que amenaza el sueño del Mundial

Se esperaba que la sexta participación de Cristiano Ronaldo en el Mundial fuera un hito para honrar a uno de los mejores futbolistas de la historia. El astro portugués llegaba con un récord histórico y, probablemente, a su última cita mundialista.

Sin embargo, los primeros días del torneo no fueron una fiesta para la leyenda, sino el inicio de una nueva polémica en torno a la selección lusa. Declaraciones sacadas de contexto, citas falsificadas que se difundieron por redes sociales y rumores convertidos en titulares colocaron a Portugal en el ojo de una tormenta mediática innecesaria.

La polémica ya no se centra en su nivel deportivo, sino en su influencia sobre la selección y en la capacidad de Roberto Martínez para tomar decisiones que beneficien al equipo, aunque choquen con el estatus del mejor jugador de la historia del país, según informó la «BBC».

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La chispa de la crisis surgió de un partido sin importancia

    Portugal debutó en el Mundial con un decepcionante 1-1 ante la República Democrática del Congo, resultado que genera dudas sobre su rendimiento.

    Ronaldo, de 41 años, no brilló: fue el que más disparó (tres veces), pero no marcó, lo que alimenta la preocupación por su sequía goleadora.

    Tras el partido, João Neves atendió a la prensa, como de costumbre. El joven del París Saint-Germain está acostumbrado a afrontar situaciones difíciles y ya había asumido la responsabilidad de hablar con la prensa tras dolorosas derrotas durante sus inicios en el Benfica. Pero esta vez no preveía que una respuesta normal desencadenaría una crisis nacional.

    Al ser consultado sobre el rol de Ronaldo en la selección, Neves afirmó que el capitán era un jugador más, allí para ayudar al equipo. Parecía una respuesta lógica y sencilla, pero desencadenó una tormenta inesperada.

    • Anuncios
  • Portugal v Armenia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Las redes sociales avivan el fuego

    En horas, Neves recibió duras críticas de algunos seguidores de Ronaldo en redes sociales.

    El joven centrocampista no fue el único criticado: la campaña alcanzó a Bruno Fernandes y a otros jugadores, acusados de faltar al respeto al capitán y a su trayectoria.

    Aunque Ronaldo suele acaparar la atención mediática, esta reacción superó incluso sus estándares.

    La crisis saltó pronto de las redes a los medios tradicionales, que hablaron de una división entre los leales a Ronaldo y quienes piden cambios más audaces.

  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    El entorno de Ronaldo aumenta la tensión.

    La situación empeoró cuando allegados a Ronaldo se vieron involucrados.

    Georgina Rodríguez reaccionó a publicaciones con citas falsificadas y luego eliminó su comentario; sus cuñadas, por su parte, publicaron mensajes en redes que muchos interpretaron como una defensa del jugador y un ataque a sus críticos.

    Los programas de televisión portugueses, además, debatieron acaloradamente su posición y papel actual, aumentando la relevancia del asunto.

    Con el paso de los días, el debate dejó el fútbol y se centró en la polémica y las divisiones.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-PORAFP

    La selección afronta las mismas preguntas

    En la concentración de Portugal, la prensa repite la misma pregunta: ¿Hay divisiones en el equipo por Ronaldo?

    Los jugadores debían responderla en casi todas las ruedas de prensa, en vez de centrarse en preparar los próximos partidos.

    Rúben Díaz, molesto, afirmó que el tema no debería ni discutirse.

    Diogo Dalot fue más allá e insinuó que algunos no quieren que Portugal triunfe, sin mencionar nombres.

    Pese a los intentos de los jugadores por mostrar unidad, la insistencia sobre Ronaldo mantiene a la selección atrapada en una espiral mediática.

    Más allá del revuelo mediático, muchos analistas apuntan a lo que ocurre dentro del campo.

    Desde el penalti a Ghana en 2022, lleva diez partidos sin marcar en grandes torneos.

    Para un jugador cuya leyenda se forjó con goles, esta sequía plantea dudas sobre su capacidad para mantener el mismo papel de siempre.

    Varios expertos coinciden en que la cuestión ya no es si Ronaldo es un gran jugador —eso es innegable—, sino si sigue siendo la mejor opción para liderar el ataque de Portugal ahora.

  • Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport

    ¿Ronaldo es más importante que la selección?

    Algunos observadores afirman que el debate sobre Ronaldo en Portugal ha traspasado los límites normales. Las conversaciones sobre él no se centran solo en su rendimiento o su papel táctico, sino que a menudo se convierten en una cuestión emocional que va más allá del fútbol.

    Esa devoción hace que cualquier crítica técnica parezca un ataque personal a un símbolo nacional. Pero el fútbol no se gestiona solo con emoción.

    Las grandes selecciones triunfan cuando priorizan el equipo sobre las individualidades, por muy famosas que sean. Ahí radica el dilema de Portugal.

    Las cifras muestran que Roberto Martínez le otorga una confianza casi absoluta: en la mayoría de los partidos en los que Ronaldo ha sido titular, ha permanecido en el campo durante largos periodos y rara vez ha sido sustituido antes de tiempo.

    Aunque Martínez repite que todos están sujetos a los mismos criterios, la práctica indica que Ronaldo recibe un trato especial.

    Si mantiene su confianza pese a su bajo rendimiento, las críticas crecerán. Pero si reduce su papel, desencadenará una fuerte polémica con medios y afición.

  • Portugal Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una generación dorada que se merece más

    Portugal tiene una de sus generaciones más fuertes. En todas las líneas destacan jugadores de los principales clubes europeos: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Dias, João Neves, Rafael Leão…

    Muchos analistas creen que puede pelear por el Mundial, pero para ello se necesitan decisiones que prioricen al grupo sobre las individualidades.

    Los títulos se ganan con rendimiento y preparación, no con historia. La solución es simple: centrar el debate en el fútbol, no en las figuras.

    Debe gestionar con más calma la cobertura mediática en torno a Ronaldo y dar al seleccionador plena libertad técnica.

    Para Ronaldo puede ser la última chance de cerrar su carrera con broche de oro: anotando o asumiendo otro rol en pro del grupo.

    Al fin y al cabo, no se trata del lugar que ocupa Ronaldo en la historia —eso quedó zanjado hace muchos años—, sino del futuro de una selección portuguesa que aspira a ganar el mayor torneo del mundo.

    La clave no es si Ronaldo es una leyenda, sino si Portugal encuentra el equilibrio entre honrarlo y priorizar el bien del equipo. Solo así podrá salvar el sueño del Mundial antes de que sea tarde.

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