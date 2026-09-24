El Napoli ha confirmado hoy, en el parte del entrenamiento de este jueves, la vuelta a la actividad del centrocampista escocés después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido en el corazón.

"El Napoli continúa con los entrenamientos durante el parón de selecciones. El grupo ha trabajado en una sesión matinal, realizando trabajo de fuerza en el gimnasio y una serie de cambios de dirección sobre el campo. Scott McTominay ha regresado al SSC Napoli Training Center y ha realizado una sesión personalizada en el gimnasio"