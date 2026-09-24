Empiezan a llegar buenas noticias desde Castelvolturno para el Napoli y para Massimiliano Allegri. El técnico de Livorno, en el centro de las críticas y de rumores después desmentidos sobre una posible salida, sigue teniendo que lidiar con una enfermería que no termina de vaciarse. El largo parón servirá para recuperar al menos a algunos de los lesionados de larga duración y precisamente hoy ha llegado la confirmación del inicio del proceso de recuperación de Scott McTominay.
Napoli, McTominay ya está de vuelta: cuándo puede volver al campo
EL COMUNICADO
El Napoli ha confirmado hoy, en el parte del entrenamiento de este jueves, la vuelta a la actividad del centrocampista escocés después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido en el corazón.
"El Napoli continúa con los entrenamientos durante el parón de selecciones. El grupo ha trabajado en una sesión matinal, realizando trabajo de fuerza en el gimnasio y una serie de cambios de dirección sobre el campo. Scott McTominay ha regresado al SSC Napoli Training Center y ha realizado una sesión personalizada en el gimnasio"
CUÁNDO PUEDE VOLVER
El primer paso de hoy ha sido obviamente importante, pero lo serán aún más los próximos días, en los que el cuerpo médico y técnico evaluará las respuestas físicas del jugador y, sobre todo, su estado de salud tras la operación.
Por eso, el Napoli no se ha fijado un plazo concreto para su regreso y, aunque existe la esperanza de verlo sobre el campo el 10 de octubre, en la vuelta tras el parón contra el Frosinone, su presencia hoy sigue estando totalmente por confirmar, dado que todo dependerá precisamente de las próximas sesiones para entender cuándo y cómo podrá volver a trabajar sobre el césped.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias