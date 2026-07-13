Mourinho cede ante los deseos de Pérez... El Real Madrid se queda con el «diablo» de Zidane

La decisión del Real Madrid de mantener a Bentos no fue temporal; reflejaba la convicción del club en su capacidad para liderar el área física.

En los últimos tiempos, Florentino Pérez le ha dado más poder ante la preocupación por el estado físico del equipo y el aumento de las lesiones, lo que ha llevado al club a reestructurar este departamento con su regreso y el de Niko Mehić, jefe de servicios médicos.

A Bento se le conoce como «el Diablo», apodo que le pusieron los jugadores como broma y reconocimiento por sus exigentes entrenamientos y pruebas físicas, ya un sello de las pretemporadas en Valdebebas, donde los futbolistas usaban máscaras para medir el rendimiento.

En 2023, Bentos contó que un jugador le dijo: «Eres el diablo», frase que resume la exigencia de sus métodos, pensados para llevar a los futbolistas al límite y prepararlos para los partidos clave.