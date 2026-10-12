«Me enseñó prácticamente todo»: Nico Paz elogia a Cesc Fabregas por transformar su carrera en el Como

En declaraciones a los canales oficiales de la UEFA, recogidas por Tuttomercatoweb, Paz habló de su paso del Real Madrid a la Serie A. Paz fichó por el Como en 2024 después de tener dificultades para hacerse un hueco en el primer equipo en España.

Sin embargo, a las órdenes de Fabregas, Paz se ha convertido en uno de los jugadores más creativos de la liga. «Me enseñó prácticamente todo», explicó Paz. «Llegué aquí como un jugador joven procedente del Castilla. Había disputado algunos partidos con el Real Madrid, pero, al final, era un jugador del filial en una categoría inferior».