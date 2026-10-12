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«Me enseñó prácticamente todo»: Nico Paz elogia a Cesc Fabregas por transformar su carrera en el Como
Elogios al entrenador
En declaraciones a los canales oficiales de la UEFA, recogidas por Tuttomercatoweb, Paz habló de su paso del Real Madrid a la Serie A. Paz fichó por el Como en 2024 después de tener dificultades para hacerse un hueco en el primer equipo en España.
Sin embargo, a las órdenes de Fabregas, Paz se ha convertido en uno de los jugadores más creativos de la liga. «Me enseñó prácticamente todo», explicó Paz. «Llegué aquí como un jugador joven procedente del Castilla. Había disputado algunos partidos con el Real Madrid, pero, al final, era un jugador del filial en una categoría inferior».
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Encontrar la libertad en Italia
Subrayó lo decisivo que fue ese paso para su carrera. «Venir aquí y jugar en la Serie A, la máxima categoría, me permitió crecer y mejorar mucho, tanto como jugador como persona», añadió Paz. «Todo fue gracias a Cesc, que creyó en mí y me trajo aquí. Desde el primer día me dejó jugar como yo quería y me dio mucha libertad. Me enseñó mucho. Creo que el jugador que soy hoy se lo debo por completo a él».
Un debut europeo memorable
El Como ha comenzado con buen pie su andadura europea. El mes pasado recibió al RB Leipzig en la Champions League y logró una memorable victoria por 4-1. Paz describió aquella noche histórica como un hito inolvidable para la plantilla.
«Fue increíble saltar al campo mientras sonaba el himno de la Champions League, y hacerlo en nuestro propio estadio. Escuchar ese himno significaba que por fin estábamos jugando la Champions League, y contra el Leipzig, un equipo que ha disputado la competición muchas veces. Nos dio un impulso enorme. Fue un partido especial para nosotros, tanto en lo profesional como en lo personal. Es especial porque todos los niños sueñan con jugar la Champions League y la mayoría de nosotros nunca la habíamos disputado. Fue un sueño hecho realidad y un paso adelante».
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¿Qué le espera ahora al Como?
De cara al futuro, el Como está decidido a seguir creciendo a medida que se intensifica la campaña de la Champions League, con un enfrentamiento ante el Feyenoord previsto para el miércoles. Paz y sus compañeros tendrán que mantener su enorme capacidad de trabajo para competir con la élite europea. Si siguen dejándolo todo en el campo a las órdenes de Fabregas, el Como tendrá muchas posibilidades de dar más sorpresas.
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