En un momento en el que las redes sociales se vieron ocupadas recientemente por un extraño rumor que afirmaba que Vinicius Junior había sido sustituido por un doble suyo, el astro brasileño ofrecía por sí mismo algo mucho más digno de burla dentro del campo, después de pasar de ser uno de los jugadores más mágicos e influyentes del mundo a una sombra de sí mismo, que no se parece en nada a aquel jugador que condujo al Real Madrid a sus glorias europeas.



El verano pasado, Vinicius Junior y el Real Madrid optaron por seguir juntos, en un momento en el que la marcha al Arsenal era uno de los escenarios que se barajaban con fuerza, y el pasado mes de agosto la pregunta que planteamos fue si quedarse en Madrid sería mejor para el futuro del astro brasileño, después de haber cumplido la mayoría de sus sueños con el conjunto blanco, o si la marcha a los gunners podría darle la oportunidad de convertirse en el hombre principal de un proyecto diferente.

¿Renueva con el Madrid o se marcha al Arsenal? ¿Cuál es la mejor decisión para el futuro de Vinicius Junior?









Vinicius optó por quedarse y consiguió un contrato colosal que se extiende hasta el año 2032, pero las primeras semanas de la nueva temporada reabrieron el caso de una forma aún más compleja, ya que la renovación no logró poner fin a la polémica sobre su lugar dentro del equipo, y su titubeante inicio no le concedió la protección que necesitaba frente a las críticas de la afición.

Y en la actualidad han comenzado a asomar en el horizonte los peores escenarios: la caída de rendimiento, el enfado de la afición y la pérdida de su condición de indiscutible, en un momento en el que el equipo sufre para hallar el equilibrio entre sus estrellas.

Entonces, ¿se equivocaron ambas partes al renovar, o aún es pronto para emitir un juicio?



