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Lionel Messi no llegará en óptimas condiciones al Mundial, admite Lionel Scaloni
La carrera de Messi por ponerse en forma para el Mundial de 2026
El ocho veces ganador del Balón de Oro fue sustituido durante un caótico partido con diez goles ante el Philadelphia Union, lo que despertó el temor de que pudiera perderse la gran cita del verano. Scaloni ha actualizado la situación de su jugador estrella: aunque no se cree que la lesión sea grave, Messi no está al cien por cien.
«Las primeras noticias no son del todo malas», declaró Scaloni en DSports. «Ahora debemos esperar a ver cómo evoluciona, a la espera de los resultados de nuevas pruebas que confirmen o no los informes médicos iniciales».
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Problemas en los isquiotibiales para la estrella del Inter Miami
El veterano delantero tuvo que abandonar el campo en el minuto 73 de la victoria por 6-4 ante el Philadelphia Union tras sentir molestias en un lanzamiento de falta. El Inter Miami confirmó después que sufre una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo.
Pese al contratiempo, Scaloni confía en que su capitán estará listo para el debut en el Grupo J contra Argelia el 16 de junio, aunque no esté al cien por cien. «Todos deseábamos que Messi se hubiera incorporado al equipo en plena forma, pero esa no es la realidad», añadió Scaloni. «No es solo él; muchos jugadores aún no se han recuperado del todo de sus lesiones. Nuestra prioridad es su recuperación para que lleguen al Mundial en óptimas condiciones».
La creciente lista de lesionados de Scaloni
Los problemas físicos en la selección argentina afectan a gran parte de la plantilla y complican a Scaloni antes de anunciar la lista el 2 de junio. El portero del Aston Villa, Emiliano Martínez, se fracturó el dedo anular derecho durante el calentamiento de la final de la Europa League, pero se espera que esté listo para el debut. Más preocupante es la situación del capitán del Tottenham, Cristian Romero, quien trabaja contra el reloj para recuperarse de un esguince de rodilla.
Los laterales Nahuel Molina (Atlético de Madrid) y Gonzalo Montiel (River Plate) se recuperan de problemas musculares, mientras que el centrocampista Nico Paz (Como) se perdió el último partido de la Serie A por una lesión de rodilla y Nicolás González recién inicia la última fase de su recuperación. Esta oleada de lesiones obligó al cuerpo técnico a preparar alternativas para los amistosos contra Honduras e Islandia.
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Convocatorias de emergencia y redes de seguridad
Por la crisis, Scaloni amplió la plantilla para los amistosos y convocó a jóvenes promesas como refuerzo: Santiago Beltrán y Joaquín Freitas (River Plate), Nicolás Capaldo (Hamburgo) y Agustín Giay (Palmeiras). Estos jugadores cubrirán a las estrellas, que se recuperan en el centro de entrenamiento de la federación.
Scaloni explicó la estrategia detrás de estas convocatorias de última hora, señalando la volatilidad de la situación. «Aunque son jóvenes y los vemos como futuros jugadores de la selección, los llamamos porque podría pasar algo entre el cierre de la lista inicial y nuestro primer partido», afirmó. «En ese periodo aún tenemos margen para hacer cambios».