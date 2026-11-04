El Como vuelve a soñar en la Champions League y, tras ganar 4-1 al Manchester United, quiere seguir en los puestos altos de la clasificación de la fase de liga 2026/2027 con una visita al Lens en Francia. A partir de las 21:00, en el Stade Bollaert-Delelis, los jugadores de Cesc Fàbregas parten como favoritos según los pronósticos y la clasificación, que los sitúa a 2 puntos del octavo puesto, ocupado actualmente por el Bayern de Múnich. Los franceses, en cambio, tienen tres puntos y llegan al encuentro tras dos derrotas consecutivas que los han dejado fuera de la zona de playoffs.
LENS-COMO
GOLEADORES: -