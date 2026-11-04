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Lens-Como EN DIRECTO: las últimas novedades sobre las alineaciones y una duda para Fabregas

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04 nov 2026

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El Como vuelve a soñar en la Champions League y, tras ganar 4-1 al Manchester United, quiere seguir en los puestos altos de la clasificación de la fase de liga 2026/2027 con una visita al Lens en Francia. A partir de las 21:00, en el Stade Bollaert-Delelis, los jugadores de Cesc Fàbregas parten como favoritos según los pronósticos y la clasificación, que los sitúa a 2 puntos del octavo puesto, ocupado actualmente por el Bayern de Múnich. Los franceses, en cambio, tienen tres puntos y llegan al encuentro tras dos derrotas consecutivas que los han dejado fuera de la zona de playoffs.

LENS-COMO

GOLEADORES: -

  • LENS-COMO: POSIBLES ALINEACIONES

    LENS (3-4-3): Risser; Todibo, Baidoo, Anton; Aguilar, Cuisance, Haidara, Udol; Kadile, Ivanović, Thauvin. Entr. Cahuzac.

    COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Entr. Fabregas.

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    0' Saque inicial en el estadio Bollaert-Delelis a las 21

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