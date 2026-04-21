LEGADO: Cómo David Beckham dio prestigio a la MLS y cambió para siempre el fútbol estadounidense

«Se va a Hollywood a ser una estrella de cine a medias», dijo el presidente del Real Madrid, Ramón Calderón, al anunciar la salida de David Beckham en enero de 2007. El futuro del capitán inglés en el Bernabéu pendía de un hilo: sin regularidad deportiva y sin puesto bajo Fabio Capello, su adiós era cuestión de tiempo.

Y tenía razón: su llegada a Los Ángeles para firmar un contrato de cinco años con el LA Galaxy fue todo un espectáculo. Nunca había podido eludir la cultura de las celebridades que marcó su carrera, y en el Galaxy la abrazó. Lo que sus detractores en España usaron para criticarlo, Beckham lo hizo suyo, con la dosis justa de fútbol.

Desde Europa la mirada era —y sigue siendo— cínica: algunos lo vieron como una huida, un paso hacia la jubilación, la admisión de que ya no daba la talla. Pero, en retrospectiva, fue más bien el movimiento de un pionero. Beckham buscaba algo nuevo, algo diferente. Hay una línea clara que une el corte de pelo mohicano, los coches de lujo, las gafas de sol y su llegada a Los Ángeles. No fue algo aleatorio; era Beckham.

Para Estados Unidos fue un gran negocio. La MLS aún era joven: mostraba cierta estabilidad, pero le faltaba calidad. Beckham no fue el inicio, pero sí el impulso que necesitaba. Su llegada cambió la imagen de la liga y obligó a toda la estructura a evolucionar. La MLS ya no podía quedarse pequeña: tenía que pensar en grande, promocionarse mejor y recorrer el largo camino hacia la legitimidad global.