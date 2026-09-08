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La pesadilla del Liverpool revive su carrera: Klopp, en un aprieto difícil

FEATURES
Holanda vs Alemania
Holanda
Alemania
UEFA Nations League A
J. Klopp
L. Karius
Real Madrid vs Liverpool
Real Madrid
Liverpool
Liga de Campeones
Países Bajos
Alemania
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Loris Karius vive un comienzo diferente en su carrera tras largos años de declive, después de que el guardameta del Schalke recuperara su nivel y su nombre volviera a sonar para incorporarse a la selección de Alemania, en un momento en el que Jürgen Klopp dirige al combinado por primera vez.

Y el regreso de Karius no puede desligarse de la noche más dolorosa de su carrera, cuando cometió dos errores decisivos durante la final de la Liga de Campeones de 2018 ante el Real Madrid, contribuyendo a la derrota del Liverpool por 3-1.

El portero lloró tras el partido y pidió disculpas a la afición, antes de que unas pruebas médicas a las que se sometió días después revelaran que sufría una conmoción cerebral, mientras que Klopp afirmó más tarde que la lesión pudo haber afectado a su rendimiento.

  • Del colapso al Schalke

    Tras la final, la trayectoria de Karius decayó considerablemente, especialmente después de la llegada de Alisson al Liverpool, lo que llevó al guardameta alemán a atravesar una serie de cesiones y pruebas que no le dieron la estabilidad que necesitaba.

    Sin embargo, el jugador de 33 años encontró una nueva oportunidad en el Schalke, y fue uno de los elementos más destacados del equipo que regresó a la primera división alemana. La temporada pasada mantuvo su portería a cero en 13 de 30 partidos, mientras que el Schalke solo encajó 31 goles, lo que le convirtió en la mejor defensa de la segunda división.

    Karius también comenzó la temporada actual de forma llamativa, ya que detuvo 14 disparos durante las dos primeras jornadas, y luego mantuvo su portería a cero ante el Bayern Múnich en el empate a 0, realizando varias paradas decisivas frente a Harry Kane, lo que le valió amplios elogios.

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  • Klopp, ante una decisión difícil

    El regreso de Karius coincidió con la llegada de Klopp al banquillo de la selección alemana, quien conoce bien al portero desde que lo incorporó al Liverpool en 2016 y lo hizo titular, además de haber vivido junto a él los detalles de la final de 2018 y el desplome de su carrera tras aquel encuentro.

    Y pese a que Karius no ha disputado ningún partido internacional con la selección absoluta, tanto Oliver Kahn como Roman Weidenfeller consideran que su convocatoria se ha vuelto una posibilidad realista, mientras que Yuri Mulder, director deportivo del Schalke, describió su nivel ante el Bayern Múnich como propio de un jugador de selección.

    El camino no será fácil, tras la retirada de Manuel Neuer, ante la presencia de nombres como Marc-André ter Stegen, Alexander Nübel y Oliver Baumann, además de talentos emergentes como Jonas Urbig y Noah Atubolu.

    No obstante, la ausencia de un portero titular claro en la selección le da a Karius una oportunidad real, según un informe publicado por el sitio Tribuna.

    Queda la pregunta: ¿le dará Klopp al mismo portero que fue una especie de «pesadilla» para el Liverpool en una de sus noches históricas una nueva oportunidad para escribir un final distinto a la historia que comenzó con el desastre de la final de la Liga de Campeones?

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