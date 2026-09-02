Aubameyang, máximo goleador histórico de Gabón, ha puesto oficialmente fin a su carrera internacional tras un periodo de intensa fricción con la jerarquía futbolística del país. El delantero de 37 años, que durante mucho tiempo ha sido la cara del fútbol gabonés en la escena mundial, explicó que su decisión estuvo motivada por una sensación de traición y de falta de respeto pública por parte de funcionarios del Gobierno después del fracaso del equipo en la Copa Africana de Naciones de 2025 (AFCON) en Marruecos.

Hablando con franqueza sobre las consecuencias durante una entrevista televisiva, la exestrella del Arsenal y del Barcelona no se mordió la lengua en su valoración del trato que recibió. Aubameyang declaró: "Me humillaron y mancharon mi imagen cuando jugué la Copa Africana de Naciones lesionado. Fue la gota que colmó el vaso, y prefiero dejarlo así".