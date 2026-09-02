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«La gota que colmó el vaso»: Pierre-Emerick Aubameyang deja la selección de Gabón tras el amargo desenlace de la AFCON
Un final amargo para el capitán de los Panthers
Aubameyang, máximo goleador histórico de Gabón, ha puesto oficialmente fin a su carrera internacional tras un periodo de intensa fricción con la jerarquía futbolística del país. El delantero de 37 años, que durante mucho tiempo ha sido la cara del fútbol gabonés en la escena mundial, explicó que su decisión estuvo motivada por una sensación de traición y de falta de respeto pública por parte de funcionarios del Gobierno después del fracaso del equipo en la Copa Africana de Naciones de 2025 (AFCON) en Marruecos.
Hablando con franqueza sobre las consecuencias durante una entrevista televisiva, la exestrella del Arsenal y del Barcelona no se mordió la lengua en su valoración del trato que recibió. Aubameyang declaró: "Me humillaron y mancharon mi imagen cuando jugué la Copa Africana de Naciones lesionado. Fue la gota que colmó el vaso, y prefiero dejarlo así".
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Consecuencias políticas y suspensión nacional
La tensión entre el jugador y el Estado se intensificó rápidamente después de que Gabón firmara una desastrosa eliminación en la fase de grupos en Marruecos. Los Panthers no lograron sumar ni un solo punto y encajaron tres derrotas consecutivas, incluida una última caída por 3-2 ante Costa de Marfil. A raíz de este desastre deportivo, el Gobierno gabonés dio el paso extraordinario de intervenir directamente en asuntos futbolísticos.
Esta presión política condujo a medidas drásticas que afectaron tanto al cuerpo técnico como a la plantilla del primer equipo. Hablando en aquel momento, el presidente de Gabón, Brice Clotaire Oligui Nguema, expresó su profunda preocupación y señaló que se estaba erosionando un elemento clave de su identidad nacional. Como resultado, el Gobierno decidió disolver por completo el cuerpo técnico y suspendió a la selección nacional hasta nuevo aviso. Además, señalaron específicamente a Aubameyang y al también veterano Bruno Ecuele Manga, de 38 años, al apartarlos por completo de la selección.
Problemas más profundos dentro del fútbol gabonés
A pesar de su impresionante registro internacional de 40 goles en 83 partidos con Gabón, Aubameyang fue señalado como una de las principales razones de la falta de éxito del equipo. Sin embargo, el delantero se apresuró a señalar que los problemas a los que se enfrenta la selección no se centran en individuos, al considerar que el foco puesto en su rendimiento y conducta personales es una distracción respecto a los fallos estructurales que lastran este deporte en su país.
Aubameyang se mostró firme en su creencia de que su presencia o ausencia no era el factor determinante en el declive del equipo. Comentó: «Creo que los problemas de la selección van mucho más allá del papel insignificante que desempeño».
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Migne afronta el reto de la reconstrucción
La retirada de una figura tan talismánica deja un vacío enorme en la selección gabonesa mientras se prepara para la fase de clasificación de la Copa Africana de Naciones 2027. Encuadrada en el Grupo A junto a Marruecos, Níger y Lesoto, el nuevo seleccionador Sebastien Migne se enfrenta ahora a la difícil tarea de sacar adelante esta campaña crucial sin su arma ofensiva más potente.
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