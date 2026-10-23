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Cm grafica Alajbegovic Juventus Inside 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus, así pierdes a Alajbegovic: él puede mejorar, otros ya no

Juventus
K. Alajbegovic
FEATURES
Opinion
Serie A

En la Juventus hay muchos jugadores «veteranos» con limitaciones ya conocidas que se repiten año tras año, con distintos entrenadores. Que las decisiones no acaben condicionando el crecimiento de quienes, en cambio, tienen un amplio margen de mejora.

El 2-2 ante el Rennes en la Europa League no agrava la crisis de la Juventus, pero tampoco la resuelve. Más allá del gol del posible 3-2, anulado de forma discutible, y de la reacción positiva del equipo tras verse por detrás en el marcador, el conjunto de Luciano Spalletti también mostró sus muchas limitaciones: de carácter, tácticas y técnicas. Su posición en la Europa League sigue siendo buena: la Juve está entre los ocho primeros y aspira a clasificarse directamente para octavos sin pasar por los playoffs. Una situación más favorable que la de la liga, donde la Juventus ocupa el octavo puesto.


Más allá de los puntos y las clasificaciones, el Juventus-Rennes dejó muchas conclusiones sobre el equipo, el entrenador y los jugadores. Mientras Luciano Spalletti lo está probando todo en el plano táctico, con frecuentes cambios de esquema, incluso durante los partidos, para encontrar el que mejor se adapte a los jugadores que tiene a su disposición, en el plano individual, el partido del jueves por la noche, junto con la derrota ante la Lazio en liga, dejó muchas pistas.


  • QUIÉN NO TIENE MARGEN DE MEJORA

    La sensación es que hay muchos jugadores en la plantilla de la Juventus que no tienen mucho margen de mejora. Con altibajos, en mayor o menor medida, entre los jugadores de la Juventus hay algunos cuyo rendimiento se ha mantenido prácticamente igual con Thiago Motta, con Igor Tudor y con Spalletti. Pensemos, por ejemplo, en Bremer, Gatti, Cambiaso, Douglas Luiz, McKennie, Kalulu y Nico Gonzalez, además de los lesionados Locatelli y Thuram. Jugadores ya formados, definidos, con sus virtudes y sus defectos: ¿con otro entrenador (Conte, Inzaghi) podrían mejorar tanto de verdad? ¿Podrían dar un salto? Es lícito tener dudas.


  • APOSTAR POR QUIEN PUEDE MEJORAR

    En cambio, la Juventus debe y puede trabajar con los jugadores recién llegados y, sobre todo, con los más jóvenes. Ellos sí que pueden y deben encontrar su identidad y su lugar. Ellos sí que pueden tener margen de mejora, incluso amplio en algunos casos. Pensemos en Woltemade (aunque con el inconveniente de estar cedido sin opción de compra y, por tanto, no poder contar con él para un proyecto), pero, sobre todo, por supuesto, en Yildiz, cuando vuelva de la lesión, y, en este momento, en Alajbegovic.

  • EL CASO ALAJBEGOVIC

    Hoy queremos detenernos en particular en el bosnio nacido en 2007. El exjugador del Salzburgo había empezado bien la temporada, demostrando su clase y su gran potencial, como también se había visto con su selección, pero sus últimas actuaciones han dado señales opuestas. Alajbegovic también tiene parte de responsabilidad, por supuesto, pero la duda es si la inestabilidad del equipo, los cambios de sistema, las dudas sobre el futuro del entrenador y las dificultades de los más veteranos, quienes en teoría deberían guiar al grupo, están afectando ahora negativamente a la adaptación del número 17. Es una posibilidad que la Juventus debe tratar de evitar a toda costa.


    En otras palabras: es mejor dar más espacio a un joven de 19 años con potencial para ser un campeón, aun a riesgo de que cometa errores fruto de la inexperiencia, que a jugadores cuyas limitaciones (muchas) y cualidades (pocas) son evidentes y de sobra conocidas.

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