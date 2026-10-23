El 2-2 ante el Rennes en la Europa League no agrava la crisis de la Juventus, pero tampoco la resuelve. Más allá del gol del posible 3-2, anulado de forma discutible, y de la reacción positiva del equipo tras verse por detrás en el marcador, el conjunto de Luciano Spalletti también mostró sus muchas limitaciones: de carácter, tácticas y técnicas. Su posición en la Europa League sigue siendo buena: la Juve está entre los ocho primeros y aspira a clasificarse directamente para octavos sin pasar por los playoffs. Una situación más favorable que la de la liga, donde la Juventus ocupa el octavo puesto.





Más allá de los puntos y las clasificaciones, el Juventus-Rennes dejó muchas conclusiones sobre el equipo, el entrenador y los jugadores. Mientras Luciano Spalletti lo está probando todo en el plano táctico, con frecuentes cambios de esquema, incluso durante los partidos, para encontrar el que mejor se adapte a los jugadores que tiene a su disposición, en el plano individual, el partido del jueves por la noche, junto con la derrota ante la Lazio en liga, dejó muchas pistas.



