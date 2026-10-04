¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-WC-CLUB-2025-MATCH55-REAL MADRID-JUVENTUSAFP
Traducido por

«Junto a Haaland»: un astro de 100 millones de euros en el plan «Galácticos» del Real Madrid

Fichajes
Real Madrid
Juventus
Premier League
Serie A
Primera División
Bundesliga
Bayern Múnich
Arsenal
Italia
Inglaterra
España
Alemania

Arsenal y Bayern Munich, en la ecuación

La Juventus podría perder a su estrella turca Kenan Yildiz si fracasa en la clasificación para la Liga de Campeones, en medio del gran interés de los grandes clubes del Viejo Continente.

Según el diario Corriere dello Sport, el Real Madrid ha vuelto a perseguir a Yildiz con gran insistencia, mientras que el Arsenal y el Bayern Múnich también aguardan la oportunidad de fichar al jugador.

La Juventus valora a Kenan Yildiz en unos 100 millones de euros, y quizá más, desde hace aproximadamente un año. Durante el mercado de fichajes invernal de 2025, cuando Xabi Alonso era entrenador del Real Madrid, el club blanco pidió información sobre Yildiz y mostró su disposición a incorporarlo.

El jugador turco era el principal objetivo del técnico español, especialmente tras los crecientes problemas en el vestuario, encabezados por la tensión con Vinicius Junior, a quien se veía como un obstáculo.

El asunto del brasileño permaneció abierto y sin confirmar hasta principios del pasado agosto, cuando se alcanzó un acuerdo en una larga reunión para renovar su contrato.

Foros de Kooora



  • Arsenal y el Bayern, en la ecuación

    El Real Madrid no era el único interesado en el jugador turco, ya que el Arsenal había mostrado anteriormente interés en Yildiz. Los "Gunners" buscan un extremo izquierdo, después de haber gastado 40 millones de euros el pasado verano para fichar a Christos Tzolis del Club Brujas.

    En cuanto al Bayern Múnich, sigue a Yildiz desde su salida del conjunto bávaro, aunque desde la distancia.

    El club bávaro cuenta con Luis Díaz en esa posición, pero Yildiz podría jugar con facilidad en un tridente ofensivo formado por Sibari, Olise, Musiala y Karl, aunque esta opción parece más complicada.

    Lee también: La verdad sobre la sanción de la FIFA contra el Al Ahly egipcio


  • "Como Haaland"

    El diario italiano señaló: "El Real Madrid puede retomar el expediente de Yildiz el próximo junio. El jugador turco, junto a Haaland, es uno de los nombres principales dentro del próximo plan de los 'Galácticos', y como ocurrió con Diomande cuando el Real ofreció 140 millones de euros al Leipzig, el dinero no es un problema".

    Y añadió: "En esa posición solo está Vinicius, y poner a ambos a competir no es una mala opción, dada la densidad de partidos durante el año en el que se disputarán la Eurocopa y la Copa América".

    Lee también: "Lo ocurrido exige sanciones y dimisiones": escándalo en Argentina antes de la despedida de Messi

  • La Juventus y el fantasma de la eliminación en la Champions League

    Afirmó que la estrategia de la Juventus ha cambiado, y una de las muestras de ello es la renovación del contrato de Yildiz (7 millones de euros anuales durante cuatro años y medio, más 6 millones a la firma), ya que se ha convertido en un modelo para todo aquel que quiera vestir la camiseta blanquinegra.

    Y continuó: "Se acabó la era de los contratos descabellados; la Juventus ha impuesto un nuevo tope salarial, con una filosofía que lo sitúa a él (Yildiz) como el rostro principal del proyecto. Por eso se anunció el pasado verano que no estaba en venta, mientras que Exor (la empresa de la familia Agnelli que controla la propiedad del club) anunció una ampliación de capital por valor de 250 millones de euros".

    Y aclaró: "Y si el equipo vuelve a fracasar en el objetivo de alcanzar la cuarta posición, Kerim Alajbegović podría desempeñar un papel decisivo: el bosnio por el que la Juventus pagó 30 millones de euros más 5 millones en variables, y que fue incorporado el pasado verano como un fichaje ganador".

    Lee también: "No me convenció": críticas y un mensaje omaní a Al Sektioui: gobierna con mano de hierro

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Una prometedora alternativa: la lesión de Yildiz cambia los planes

    Alagbjevović juega en la misma posición que ocupa Yildiz, quien está ausente por una lesión hasta diciembre, un periodo que ayudará a medir el impacto de su ausencia en el equipo.

    Con la presencia del sustituto dentro del equipo, el traspaso de Yildiz en el verano de 2027 podría convertirse en una opción realista y, entonces, el Real Madrid podrá abrir negociaciones a partir de 100 millones de euros.

    Lee también: duras críticas a la estrella de Arabia Saudí: «un jugador frío»