La Juventus podría perder a su estrella turca Kenan Yildiz si fracasa en la clasificación para la Liga de Campeones, en medio del gran interés de los grandes clubes del Viejo Continente.

Según el diario Corriere dello Sport, el Real Madrid ha vuelto a perseguir a Yildiz con gran insistencia, mientras que el Arsenal y el Bayern Múnich también aguardan la oportunidad de fichar al jugador.

La Juventus valora a Kenan Yildiz en unos 100 millones de euros, y quizá más, desde hace aproximadamente un año. Durante el mercado de fichajes invernal de 2025, cuando Xabi Alonso era entrenador del Real Madrid, el club blanco pidió información sobre Yildiz y mostró su disposición a incorporarlo.

El jugador turco era el principal objetivo del técnico español, especialmente tras los crecientes problemas en el vestuario, encabezados por la tensión con Vinicius Junior, a quien se veía como un obstáculo.

El asunto del brasileño permaneció abierto y sin confirmar hasta principios del pasado agosto, cuando se alcanzó un acuerdo en una larga reunión para renovar su contrato.

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