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«¡Increíble!»: Neymar critica el césped del Santos tras un susto por lesión
Neymar estalla por las condiciones de Vila Belmiro
El ambiente en el Santos se volvió tóxico tras su eliminación en cuartos de final de la Copa do Brasil a manos del rival Palmeiras. Aunque el empate 0-0 confirmó su adiós después de la derrota por 3-0 en la ida, el gran foco de atención siguió siendo el estado de salud de Neymar, que sufrió una lesión en el isquiotibial derecho al final de la primera parte.
Neymar acudió a Instagram para expresar su frustración y lanzó una dura crítica al personal encargado del césped. "Quiero felicitar a nuestro jardinero en Vila Belmiro. Ayer fue el peor campo que ha visto nunca el estadio, lleno de agujeros, porque tuvieron que descompactarlo el día antes del partido. ¡Increíble! Además de jugar contra el rival, estábamos luchando contra el propio campo. Y para rematar, tuvimos que hacer un esfuerzo extra en las aceleraciones y las frenadas porque la superficie estaba muy irregular. No es de extrañar que tres jugadores se lesionaran en la primera parte. Enhorabuena, entonces... Menuda chapuza de trabajo".
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Una noche de pesadilla para los servicios médicos del Santos
La lesión de Neymar no fue un incidente aislado durante la caldeada vuelta de los cuartos de final, lo que refuerza sus quejas sobre el estado del césped. Lucas Verissimo también se vio obligado a retirarse pronto tras sufrir una lesión de tobillo, mientras que Barreal se convirtió en el tercer jugador en sucumbir a problemas físicos durante una caótica primera parte.
Según ESPN, Neymar sigue siendo una gran duda y no se espera que juegue contra Internacional en el Beira-Rio en el Brasileirao este domingo. En su ausencia, es probable que Arthur debute en una posición más adelantada, actuando casi como un mediapunta clásico.
Palmeiras se burla de sus rivales por la calidad del césped
Palmeiras, que nunca deja pasar la oportunidad de lanzar pullas a sus rivales, respondió a las quejas de Neymar con una publicación en redes sociales cargada de sarcasmo. El Alviverde destacó el contraste entre el césped natural de Vila Belmiro y su propia superficie sintética en el Nubank Parque, donde se disputó el partido de ida.
«Queremos felicitar a los responsables del campo del Nubank Parque... Da igual el día, el césped siempre está perfecto y sin agujeros, porque se cuida a diario. ¡Podéis creerlo!», publicó el club el jueves. Después continuó con la burla, reflejando directamente las quejas de Neymar: «Además de ofrecer un buen terreno de juego al rival, nuestros atletas se sienten más seguros porque, durante las carreras, la superficie siempre es uniforme. No es casualidad que Palmeiras sea el club de la Serie A con menos lesiones en los últimos cinco años... Enhorabuena, ¿sabéis? Gran trabajo».
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Las dificultades continúan pese a la presencia de Neymar
El Santos sigue sufriendo esta temporada pese a la presencia de Neymar en la plantilla. O Peixe ocupa actualmente la 14.ª posición en la clasificación del Brasileirao, apenas cuatro puntos por encima de la zona de descenso cuando faltan 14 partidos.
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