El actor australiano, famoso por sus icónicos papeles en Les Miserables y The Greatest Showman, ha revelado que quiere sumarse a la creciente lista de celebridades de primer nivel que invierten en el fútbol inglés. Jackman, que tiene la nacionalidad británica por parte de sus padres, ha sido seguidor de toda la vida del Norwich City por culpa de su madre, Grace, que es originaria de Norwich.

En declaraciones a talkSPORT sobre su posible entrada en la propiedad de un club de fútbol, Jackman dejó claro que va en serio con la idea de pasar de la grada a los despachos, al afirmar: "Estoy muy, muy interesado y estamos hablando de ello ahora mismo. Sois los primeros en saberlo. Ahí tenéis una pequeña exclusiva. Bien por Ryan, tú a lo tuyo, yo soy de los Canaries".