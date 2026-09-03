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Hugh Jackman, en conversaciones para comprar una participación en el Norwich City tras el éxito de Ryan Reynolds en el Wrexham
Una revolución de Hollywood en Carrow Road
El actor australiano, famoso por sus icónicos papeles en Les Miserables y The Greatest Showman, ha revelado que quiere sumarse a la creciente lista de celebridades de primer nivel que invierten en el fútbol inglés. Jackman, que tiene la nacionalidad británica por parte de sus padres, ha sido seguidor de toda la vida del Norwich City por culpa de su madre, Grace, que es originaria de Norwich.
En declaraciones a talkSPORT sobre su posible entrada en la propiedad de un club de fútbol, Jackman dejó claro que va en serio con la idea de pasar de la grada a los despachos, al afirmar: "Estoy muy, muy interesado y estamos hablando de ello ahora mismo. Sois los primeros en saberlo. Ahí tenéis una pequeña exclusiva. Bien por Ryan, tú a lo tuyo, yo soy de los Canaries".
- AFP
Inspirado en el modelo del Wrexham
El interés de Jackman parece haberse despertado por el increíble éxito de Reynolds y McElhenney en el Wrexham. Desde su compra del club, la entidad galesa ha ascendido desde la National League hasta la League One, convirtiéndose además en una marca global en el proceso. Jackman y Reynolds son amigos íntimos desde hace años y también compañeros de reparto, y recientemente colaboraron juntos en el taquillazo Deadpool y Wolverine.
Al recordar su vínculo de infancia con el club, Jackman explicó cómo las raíces de su familia influyeron en su elección de equipo. "Cuando estaba en Australia, creciendo allí, tenía unos padres ingleses que emigraron a Australia", dijo. "Solíamos ver la FA Cup. Era lo único por lo que nos dejaban quedarnos despiertos, a las 3 de la mañana. Primero teníamos que irnos a la cama, y luego nos despertaban para verla. Así que veía a todos esos equipos, al Arsenal y a todos esos equipos, y pensaba: 'Tengo que elegir un equipo'".
Optimismo de cara a la temporada del Championship
A pesar del titubeante inicio de Norwich en la presente campaña bajo las órdenes del entrenador Philippe Clement, Jackman sigue siendo optimista sobre la trayectoria del club. Los Canaries ocupan actualmente la 20.ª posición de la Championship tras un complicado arranque de temporada, con solo una victoria y tres derrotas en sus primeros cuatro partidos.
La pasión de Jackman por el club sigue intacta pese a su reciente estado de forma, y ya se atreve con predicciones contundentes para lo que viene. Explicó con nostalgia por qué eligió a ese equipo: "Le dije: 'Papá, ¿de dónde eres?'. Me dijo: 'De Londres'. Le dije: 'Entonces, ¿voy con Londres?'. Me dice: 'No, hay un montón de equipos en Londres'. Le dije: 'Mamá, ¿de dónde eres?'. Me dijo: 'De Norwich'. Le dije: '¿Hay un equipo de fútbol en Norwich?'. Me dijo: 'Sí'. Le dije: 'Ese es mi equipo'. Así que desde entonces ha habido poco donde elegir. Sí ganamos la Milk Cup en 1984. Ya ni siquiera se llama Milk Cup, pero vamos hacia arriba. Estamos creciendo. Fui un par de veces a Carrow Road, me encantan los Canaries y este es el año en que vamos a ascender. Esa es mi predicción".
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Uniéndose a una selecta lista de propietarios famosos
Aunque Jackman, cuyo patrimonio se estima en 100 millones de libras, no reveló el tamaño de la participación ni la cantidad económica implicada, cualquier inversión haría que se sumara a una lista cada vez más concurrida de figuras de alto perfil en los consejos de administración del fútbol inglés. Tom Brady es actualmente accionista minoritario del Birmingham City, mientras que JJ Watt ha invertido en el Burnley. Por su parte, el Leeds United cuenta con Will Ferrell entre sus accionistas, y el icono mundial de la música Ed Sheeran posee una participación minoritaria en el Ipswich Town.
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