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Harry Kane pide el mismo sueldo que Jamal Musiala para renovar con el Bayern de Múnich
Un icono del Bayern busca la igualdad salarial con Musiala
El capitán de los Tres Leones se ha convertido en pieza clave del futuro del Bayern de Múnich. Aunque se habló de un regreso a la Premier League, Kane quiere quedarse en el Allianz Arena. Pero las negociaciones se atascan por sus futuros ingresos: el jugador de 32 años pide un salario a la altura del de Musiala. Según Kicker, el club quiere ajustar su salario a la estructura salarial, pero Kane pide ganar lo mismo que Musiala.
Kane no aceptaría un contrato inferior, sobre todo porque la Liga Profesional Saudí le ofrecería el doble de su salario actual. A pesar de las complejidades económicas, el Bayern se muestra optimista, pues tiene las mejores cartas en la negociación. Su prioridad es retener a su figura clave, ya integrada en la vida de Múnich dentro y fuera del campo.
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El capitán de Inglaterra rechaza volver a la Premier League
Desde su salida del Tottenham en 2023, la prensa inglesa especula con su regreso a la Premier para superar los 260 goles de Alan Shearer. Kane, con 213 goles en la máxima categoría inglesa, no parece interesado en regresar. A pesar de una cláusula de rescisión que muchos pensaban que activaría este verano, el delantero busca un contrato que le mantenga en Alemania hasta junio de 2030, cuando tenga casi 37 años.
El Bayern le ofrece una prórroga de un año con opción a otro, pero su entorno busca un acuerdo más amplio. Su decisión refleja su satisfacción con la Bundesliga y la comodidad de su familia en Múnich. Con dos ligas ya en su palmarés, el delantero quiere más títulos nacionales y europeos bajo la dirección de Vincent Kompany.
Su racha histórica impulsa la renovación de su contrato.
La posición de Kane en las negociaciones se fortalece gracias a sus actuaciones históricas. Tras marcar un hat-trick ante el Colonia en la última jornada liguera, ha alcanzado la cifra récord de 58 goles en una temporada, superando los 55 de Robert Lewandowski y proclamándose máximo goleador de la Bundesliga por tercer año consecutivo.
Su entendimiento con Michael Olise y Luis Díaz ha convertido al Bayern en la delantera más temida de Europa, con un récord de 122 goles en Liga. Esa eficacia podría convencer a la directiva de que el salario de Kane vale la pena, mientras buscan construir una dinastía en torno a su olfato goleador y liderazgo.
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Su deseo de ganar la Liga de Campeones justifica su permanencia en Múnich.
Más allá del dinero y de su vida personal, lo que más motiva a Kane es la Liga de Campeones. Su entorno asegura que la temporada 2025-26 le ha convencido de que puede ganar la Copa de Europa en el Allianz Arena. Tras años sin títulos en el Tottenham, el éxito en Alemania le ha abierto el apetito por los mayores trofeos del fútbol, incluido un posible triplete.
Su próximo reto es la final de la DFB-Pokal ante el Stuttgart el 23 de mayo; ganar en Berlín completaría el doblete nacional y cerraría un curso en el que Kane ha confirmado su condición de delantero más fiable del mundo. Con su futuro en Múnich casi asegurado, solo falta acordar la renovación y equiparar su salario al de Musiala.