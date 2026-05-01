Genial como suplente, flojo como titular: por qué Fabio Silva despierta opiniones encontradas en el BVB

El jugador de 23 años ha disputado 25 partidos en la máxima categoría alemana, 18 desde el banquillo. Desde ahí ha logrado siete de sus ocho participaciones en goles. Solo fue titular en la victoria 3-2 ante el St. Pauli, en enero, cuando asistió a Karim Adeyemi en el 2-0.

«Tanto si estoy en el once inicial como si no, siempre que el entrenador cuente conmigo, intento ayudar al equipo», declaró hace unos días el delantero, fichado el verano pasado por 22,5 millones de euros procedente del Wolverhampton Wanderers. Luego añadió: «Creo que todos ven que soy más que un jugador que solo marca goles».

Su primera temporada en el BVB lo pone en una encrucijada: llegó con una lesión en los aductores que lo retrasó, pero ya está en plena forma y siete de sus nueve titularidades fueron en 2026.