FC Bayern de Múnich: noticias y rumores. Vincent Kompany podría recibir una prima especial

Además del prestigio deportivo, ganar la Liga de Campeones supondría un importante beneficio económico para el entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany.

Según Sport Bild, su contrato incluye una prima millonaria por ganar la máxima competición europea.

Tras eliminar al Real Madrid, el Bayern se medirá en semifinales al París Saint-Germain. El duelo de ida se jugará el martes en París y la vuelta ocho días después en Múnich.

Si avanzan, les aguardará Arsenal o Atlético de Madrid en la final del 30 de mayo en Budapest.

Con la Bundesliga ya en su poder, el equipo de Kompany aspira al triplete: el miércoles venció 2-0 al Bayer Leverkusen y avanzó a la final de la Copa DFB.