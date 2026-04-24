¡Es el mínimo absoluto en Europa! Un cedido del BVB tiene una estadística «única»

Son muchos, pero la situación de cuatro de ellos difiere del resto. Las cesiones de Julien Duranville (FC Basilea), Cole Campbell (1899 Hoffenheim) y Kjell Wätjen (VfL Bochum) acaban el 30 de junio. Lo mismo sucede con Diant Ramaj, cedido al 1. FC Heidenheim; su condición de portero complica aún más su regreso.

En febrero de 2025 el Borussia lo fichó del Ajax y lo cedió al FC Copenhague, donde conquistó el doblete y brilló desde el primer día. El club danés quiso retenerlo, pero Ramaj optó por regresar a la Bundesliga «para ganar visibilidad».

Sin embargo, ya era visible antes: menos de dos meses después de fichar por el BVB concedió una entrevista a Sport Bild cuyas declaraciones generaron irritación interna en Dortmund.