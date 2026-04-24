«El punto álgido de mi carrera»: la increíble racha de éxitos de un jugador cedido por el FC Bayern

Esta historia destaca porque empezó en plena crisis. Peretz llegó cedido al Southampton en invierno por seis meses procedente del Bayern. Nadie estaba bien: ni el portero israelí de 25 años, ni el club de la costa sur de Inglaterra, ni sus aficionados.

Tras dos años como suplente en Múnich, en verano de 2025 se fue cedido al Hamburgo SV, convencido de ser titular; sin embargo, perdió la titularidad ante Daniel Heuer Fernandes. Profundamente decepcionado, se quejó públicamente y en enero se negó a entrenar para forzar un nuevo traspaso.

El Southampton, entonces en segunda división, lo fichó. Tras descender de la Premier, el club buscaba ascender de inmediato, pero cuando llegó Peretz llevaba seis partidos sin ganar y estaba en el puesto 15.