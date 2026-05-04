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Mohamed Saeed

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El presidente del Inter confirma el interés del Barcelona en fichar a Alessandro Bastoni

A. Bastoni
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Beppe Marotta, presidente del Inter, admitió que el Barcelona sigue a Alessandro Bastoni de cara al mercado de verano. Sin embargo, afirmó que el central está cómodo en San Siro.

  • Marotta admite el interés del Barça

    El presidente del Inter confirmó el interés del Barcelona en el defensa italiano Bastoni.

    En Radio Anch'Io Sport, Marotta admitió el interés blaugrana por uno de los activos más preciados del Inter.

    «Es un gran talento. Ha tenido mala suerte en algunos momentos. Todo el mundo tenía los ojos puestos en él. Cometió ese error ingenuo contra la Juventus con la simulación, fue el primero en admitirlo, pero nosotros lo protegimos. Es un gran campeón», declaró Marotta.

    Añadió: «No voy a negar que hay interés por parte del Barcelona, pero aún no hay nada concreto. Un jugador se marcha si expresa su deseo de irse. En este momento está contento de estar con nosotros y nosotros estamos contentos con él».


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  • FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    La reconstrucción defensiva del Barcelona

    La noticia llega cuando Hansi Flick busca reforzar una zaga que ha mostrado poca autoridad esta temporada.

    Los informes indican que el club catalán ve a Bastoni como el candidato ideal para cubrir su vacante de central zurdo, sobre todo por la incertidumbre que rodea el futuro de los actuales defensas del Spotify Camp Nou.

    Aunque Marotta insiste en que no hay oferta concreta, el interés confirmado aviva los rumores de un fichaje inminente.

    El Inter ha sufrido escrutinio financiero en las últimas temporadas y, aunque acaba de ganar su tercer Scudetto en cinco años, una oferta millonaria podría ser difícil de rechazar si el Barça la presenta.

  • Preservar la esencia italiana

    Más allá del futuro de Bastoni, Marotta se mostró optimista sobre el proyecto a largo plazo del Inter y destacó la importancia de mantener la identidad de la plantilla.

    Destacó la importancia de mantener una fuerte presencia nacional en el equipo mientras se preparan para defender el título de la Serie A la próxima temporada.

    «Italia produce talento. Queremos un núcleo sólido de italianos; algunos se retiran, así que incorporamos nuevos. Para ganar el Scudetto hace falta un grupo que entienda el fútbol italiano», explicó Marotta.

  • FBL-EUR-C1-INTER-PRESSERAFP

    Las ambiciones europeas siguen vigentes

    Pese al éxito nacional en San Siro, Marotta aclaró que la Liga de Campeones sigue siendo el gran objetivo de la directiva del Inter. Tras lograrlo todo en Italia, el presidente admitió que aún busca el título europeo tras varios intentos fallidos.

    «He llegado a cuatro finales y las he perdido todas», admitió. «Quiero conseguirlo y el año que viene intentaremos mejorar».

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