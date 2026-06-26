El Mundial de las cuentas... Partidos que generan dudas sobre el nuevo sistema

A lo largo de su historia, el Mundial ha sido sinónimo de enorme presión, pues un solo error puede acabar con un sueño de cuatro años, y cada gol puede cambiar el rumbo de un grupo en minutos. Por eso, la última jornada de la fase de grupos siempre se vive con emoción, drama y cuentas que no se aclaran hasta el pitido final.

Sin embargo, el Mundial 2026, con 48 selecciones por primera vez, muestra una cara distinta: no todos los partidos son a vida o muerte y el empate, antes temido, se ha vuelto a veces el resultado buscado por ambos equipos.

A medida que avanza la fase de grupos, se repiten escenas que plantean interrogantes sobre el nuevo formato: algunas selecciones saltan al campo sabiendo que un punto les basta, por lo que atacar parece un riesgo innecesario y defender y tocar el balón se convierte en la opción más sensata.

Estas escenas reavivan la pregunta que surgió cuando la FIFA anunció la ampliación: ¿más selecciones implica más emoción o solo más margen de maniobra que diluye la competición?