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Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

El Mundial de las cuentas... Partidos que generan dudas sobre el nuevo sistema

FEATURES
Cabo Verde vs Arabia Saudí
Egipto vs Irán
Cabo Verde
Arabia Saudí
World Cup
Egipto
Irán
Algeria vs Austria
Algeria
Austria
Holanda vs Marruecos
Holanda
Marruecos
Senegal vs Irak
Senegal
Irak
Jordania vs Argentina
Jordania
Argentina
Paraguay vs Australia
Paraguay
Australia
Sudáfrica vs Corea del Sur
Sudáfrica
Corea del Sur
Sudáfrica vs Canadá
Canadá
Cabo Verde
Arabia Saudí
EE. UU.
Egipto
Irán
Argelia
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Países Bajos
Marruecos
México
Senegal
Irak
Canadá
Jordania
Argentina
Paraguay
Australia
Sudáfrica
Corea del Sur

Cuando un empate es mejor que una victoria

A lo largo de su historia, el Mundial ha sido sinónimo de enorme presión, pues un solo error puede acabar con un sueño de cuatro años, y cada gol puede cambiar el rumbo de un grupo en minutos. Por eso, la última jornada de la fase de grupos siempre se vive con emoción, drama y cuentas que no se aclaran hasta el pitido final.

Sin embargo, el Mundial 2026, con 48 selecciones por primera vez, muestra una cara distinta: no todos los partidos son a vida o muerte y el empate, antes temido, se ha vuelto a veces el resultado buscado por ambos equipos.

A medida que avanza la fase de grupos, se repiten escenas que plantean interrogantes sobre el nuevo formato: algunas selecciones saltan al campo sabiendo que un punto les basta, por lo que atacar parece un riesgo innecesario y defender y tocar el balón se convierte en la opción más sensata.

Estas escenas reavivan la pregunta que surgió cuando la FIFA anunció la ampliación: ¿más selecciones implica más emoción o solo más margen de maniobra que diluye la competición?

  • FBL-WC-2026-MATCH54-RSA-KORAFP

    El miedo a la exclusión ya no es lo que era

    Aunque algunas selecciones han sufrido sorpresas dolorosas, ahora tienen menos riesgo de eliminarse que con el sistema anterior, según la «BBC».

    Corea del Sur, por ejemplo, perdió 1-0 ante Sudáfrica y aún así conserva opciones de avanzar como una de las mejores terceras.

    En el Mundial 2022, donde avanzaban solo los dos primeros, esa derrota probablemente lo habría eliminado.

    Hoy, tener tres puntos y una diferencia de goles aceptable suele bastar para avanzar, lo que reduce la presión en la fase de grupos.

    • Anuncios
  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Por qué ha elegido la «FIFA» este sistema?

    Cuando la FIFA amplió las selecciones de 32 a 48, enfrentó un gran dilema organizativo.

    Antes, el formato era ideal: ocho grupos de cuatro equipos, pasaban los dos primeros a octavos, y luego eliminatorias equilibradas.

    La incorporación de 16 selecciones más complicó el paso a la fase eliminatoria. En un principio, la FIFA propuso 16 grupos de tres equipos, con dos clasificados por grupo.

    Sin embargo, esto implicaba un riesgo: que el último partido se jugara entre equipos que ya conocen el resultado necesario para avanzar, lo que podría generar encuentros sin verdadera competitividad.

  • TO GO WITH WORLD CUP 2010 PACKAGE IN ARAAFP

    El fantasma del escándalo de 1982 ha resurgido.

    Este temor no era teórico: en el Mundial 1982 Alemania Occidental y Austria jugaron un partido clave tras el encuentro contra Argelia.

    Sabían que les bastaba ganar por la mínima para avanzar junto a Austria y dejar fuera a Argelia. Alemania marcó pronto y luego ambos equipos intercambiaron pases sin atacar, hasta terminar 1-0 bajo la indignación mundial, en lo que se llamó el «escándalo de Gijón».

    Tras esa polémica, la FIFA estableció que los encuentros de la última jornada se jueguen simultáneamente, para que ninguna selección conozca el resultado que necesita antes de salir a la cancha.

  • Paraguay v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sin embargo, el nuevo sistema ha planteado un problema diferente.

    Tras descartar los grupos de tres, la FIFA adoptó 12 grupos de cuatro selecciones. Se mantuvo la simultaneidad de los dos últimos partidos, pero las ocho plazas para los mejores terceros generaron un problema distinto.

    Empatar, e incluso perder por poco, bastaba para avanzar, por lo que las selecciones priorizaron el resultado seguro sobre la victoria.

    El ejemplo más claro fue el Australia-Paraguay: ambos llegaban con tres puntos y ocupaban el segundo y tercer puesto.

    Con cuatro puntos, ambas tendrían casi garantizada la clasificación, ya fuera directa o como uno de los mejores terceros. El partido terminó 0-0.

    Australia celebró el segundo puesto, y Paraguay se retiró tranquila, pues la clasificación parecía segura salvo sorpresas en otros grupos.

  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Austria y Argelia... ¿Se repetirá el mismo guion?

    Austria y Argelia, con 3 puntos cada una, se miden en el Grupo 10. Un empate les conviene, pero perder las eliminaría.

    ¿Buscarán la victoria o primará la cautela?

    Es irónico: Argelia, víctima del famoso amaño del Mundial 1982, podría beneficiarse ahora del sistema de terceros clasificados.

    Australia y Paraguay no fueron el único caso. En el grupo 6, Japón llegó a su último partido contra Suecia con cuatro puntos, frente a los tres de su rival. El encuentro terminó 1-1, resultado que prácticamente garantizó la clasificación de ambas selecciones.

    En el grupo XII la situación se repite: Ghana suma cuatro puntos y Croacia tres. Estas circunstancias suelen llevar a que, en los minutos finales, los equipos prefieran intercambiar pases sin arriesgar en ataque.

  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La historia nos enseña que el empate no siempre es el final

    Circunstancias similares no garantizan empates. En la Euro 2020, Austria y Ucrania llegaron a la última jornada con tres puntos; un empate las clasificaba a ambas.

    Austria buscó la victoria y ganó 1-0, mientras que Ucrania avanzó como uno de los mejores terceros. Esto muestra que los cálculos no eliminan la competitividad, pero sí dan una opción que antes no existía.

    Además, el nuevo sistema empareja a los terceros según el grupo de origen, así que algunas selecciones pueden saber de antemano que acabar terceros les da un rival más accesible que ser segundos.

    Así, una victoria podría suponer cruzarse con un rival fuerte, mientras que una derrota podría allanar el camino. En el grupo 10, por ejemplo, el segundo podría enfrentarse al líder del grupo 8, y el tercero a un líder de un grupo más débil.

    Así, la posición en la tabla se convierte en un cálculo táctico, no solo en el reflejo de los resultados.

  • Erbil-Iraq-World-Cup-2026-Fans-Live-BroadcastAFP

    Incluso el tiempo puede dar un giro a los planes

    Hay otro escenario igual de extraño: si uno de los partidos de la última jornada se suspende por tormenta eléctrica u otra condición climática y el otro sigue, los equipos que reanuden su encuentro ya conocerán el resultado del primero.

    Eso les daría una ventaja informativa que podría cambiar su táctica y el marcador. Aunque la FIFA asegura que los demás partidos no se suspenderán, algunas selecciones podrían replantearse su estrategia durante el encuentro.

    La pregunta clave es si el nuevo sistema ha restado valor a la competición. Cuantas más opciones de clasificación haya, menos temor a la eliminación y menos necesidad de arriesgar.

    Por eso, varios encuentros de esta edición han perdido la emoción que marcó el Mundial de Catar 2022, cuando cada gol podía cambiar el destino de una selección.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿La solución es ampliar a 64 selecciones?

    Pese a todo, volver al formato de 32 equipos no es la solución. Esa opción ya se descarta, pues ampliar el torneo es uno de los principales proyectos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, desde 2016.

    Algunos expertos creen que llegar a 64 selecciones sería más lógico: 16 grupos de cuatro equipos, con dos clasificados por grupo, lo que recuperaría la sencillez del formato anterior.

    La pregunta persiste: ¿impulsarán las experiencias del Mundial 2026 a la FIFA a replantearse el formato del torneo en el futuro?

    La respuesta no dependerá solo de lo que ocurra en las eliminatorias, sino de si encuentros como Australia-Paraguay o Austria-Argelia resultan una excepción o el inicio de una realidad donde los cálculos superen al fútbol.